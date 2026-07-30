Открылся новый офис продаж Kerege Group

Ведущая строительная компания города «Kerege Group» открыла современный отдел продаж. Компания осуществляет полный цикл работ — от проектирования до строительства — и ставит перед собой цель вывести качество обслуживания клиентов на новый уровень.

Опыт работы «Kerege Group» в строительной сфере насчитывает более 20 лет. За последние пять лет компания успешно ввела в эксплуатацию семь жилых комплексов. В честь открытия для покупателей квартир действует скидка до 20%. При этом, как отмечают представители компании, на этом приятные предложения не заканчиваются.

Камшат Битемирова, директор «Kerege Group» отметила, что открытие нового отдела продаж — это не только повышение уровня сервиса, но и возможность приобрести жильё на выгодных условиях уже сегодня: «Мы уже построили семь жилых комплексов и продолжаем строительство новых объектов. Сейчас на квартиры в жилом комплексе Kerege Business действует скидка 10%. Успейте приобрести оставшиеся квартиры по специальной цене. Уже в октябре этого года мы планируем передать ключи новосёлам. Наши квартиры можно приобрести по ипотечным программам «Наурыз», военной ипотеке, программе «50/50» от Отбасы банка, а также с использованием программ других банков Казахстана».

При строительстве компания использует качественный обожжённый кирпич, уделяя особое внимание прочности и долговечности жилья. Застройщик создаёт комфортную среду для будущих жильцов. Квартиры в жилых комплексах «Kerege Group» отличаются высокими потолками, дворы — закрыты, имеются подземные паркинги. Сейчас компания приступила к строительству уникального гастрономического центра Kerege Center.

По словам маркетолога Нурсултана Есетова, помимо строительства жилых комплексов, застройщик реализует и новый для Шымкента масштабный проект, который, по замыслу авторов, станет одной из городских достопримечательностей: «Гастроцентры есть во многих крупных городах мира и являются частью культурной среды. Например, в Москве есть «Депо», в Ташкенте — Seoul Mun, подобные проекты работают в Лондоне и Нью-Йорке. Мы решили реализовать такую идею и в Шымкенте. Надеемся, что после открытия гастроцентр станет одной из туристических точек притяжения города».

В ходе праздничного мероприятия гости познакомились с новым отделом продаж и получили подробную информацию о будущих проектах компании. В честь открытия были объявлены специальные акции и представлены выгодные ипотечные программы.

Если вы мечтаете о просторной, современной и комфортной квартире, новый отдел продаж «Kerege Group» ждет вас.

Контактный телефон: +7 707 358 48 57. Адрес: г. Шымкент, проспект Кунаева, 20/2.