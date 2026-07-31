IZUMY: модная коллаборация года

Шымкент уверенно закрепляет статус точки притяжения международной моды. Сегодня в торговом доме IZUMY принимает гостей настоящий десант из Стамбула. Двадцать лет надежного партнерства переходят на новый уровень: в Казахстан прибыли бренд директор знаменитого бренда Gauche Бюлент Дегер, а также легендарный стамбульский и европейский арт-директор Гёкхан Озель.

Цель визита — презентация долгожданной коллекции «Осень–Зима 2026–2027», а также подготовка грандиозного медиапроекта, рассчитанного на 100-миллионную аудиторию бренда. Несмотря на глобальные изменения в мире торговли, бренд Gauche демонстрирует рост продаж на 40% по всему миру — от Африки до Европы.

А теперь уникальный стиль бренда становится еще ближе казахстанцам.

По словам арт-директора Gokhan Ozel, Шымкент стал идеальной площадкой для съемок новой коллекции благодаря своему колориту и гостеприимству: «Мы приехали в Шымкент, чтобы провести съемки зимней коллекции 2027 года. Люди здесь действительно очень гостеприимные, мы нашли множество прекрасных локаций. Мы хотим реализовать красивый проект, ориентированный на европейский рынок».

Для торгового дома IZUMY коллаборация с Gauche — это больше, чем партнерство. Это синоним безупречного европейского качества, идеальных лекал и премиальных материалов, которые по достоинству оценили покупатели в Шымкенте.

Бренд-директор Gauche, Bulent Deger отметил, что многолетнее сотрудничество с торговым домом IZUMY выходит на качественно новый этап: «Уже около 20 лет мы сотрудничаем с компанией IZUMY. Сегодня мы привезли сюда нашего звездного арт-директора Гёкхан Озера, чтобы вывести этот проект на новый уровень. Мы планируем значительно расширить сотрудничество и уверены, что этот проект принесет пользу и Казахстану, и Стамбулу».

Турецкие фэшн-эксперты проводят серию мастер-классов для сотрудников IZUMY, повышая стандарты клиентского сервиса и визуального мерчандайзинга. Впереди — масштабные съемки прямо в Шымкенте, совместные проекты в Турции и выход компании IZUMY на международную арену.

О том, какие возможности открывает это партнерство для компании и покупателей, рассказала Аружан Айтбай, представитель ТД IZUMY: «Бренд Gauche отличается европейским качеством и идеальным стилем. Сегодня наши турецкие партнеры проводят профессиональное обучение для сотрудников и помогают развивать рекламное направление Izumi. Впереди много интересных новостей, например, выход компании IZUMY в Турцию! А пока для наших покупателей уже стартовали специальные летние скидки для школьников и студентов».

Мода не имеет границ, когда за дело берутся профессионалы.

Совсем скоро Шымкент увидит результаты этой коллаборации на билбордах и экранах мирового уровня. А двери торгового дома IZUMY открыты для всех, кто выбирает безупречный вкус.