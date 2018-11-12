Сегодня, 12 ноября, в 15.00 в Департаменте Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по Туркестанской области и городу Шымкент пройдет общественный прием по проблемным вопросам в сфере коммунальных услуг.
В публичных слушаниях примут участие депутаты маслихата, представители государственных органов, потребители, общественные объединения.
Место проведения: г.Шымкент, ул. Тыныбаева 49, в здании акимата Аль-Фарабийского района.