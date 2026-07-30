Сорок градусов, а сад в порядке

В Шымкенте лето наступает быстро и надолго. К середине июля солнце здесь уже не просто греет, а работает, как огромная печь. Воздух плотный, горячий, листья на деревьях сворачиваются в трубочки, а трава желтеет за три дня, если забыть ее полить.

В такое время кажется, что сад замирает и только ждет, когда станет легче. Но опытный садовод знает, что именно сейчас, в разгар пекла, закладывается будущий урожай. И то, что вы сделаете с кустами, деревьями и грядками в июле, определит, будет ли клубника крупной в следующем июне, устоят ли яблони перед зимними ветрами.

На окраине Шымкента в микрорайоне, который еще недавно был полем, живет наша давняя читательница Роза Малыхина. Пенсионерка — садовод со стажем, человек, который разговаривает с растениями на их языке, то есть вовремя поливает, знает, чем подкормить, а когда лучше не трогать. Сегодня она проведет нас по своему участку и расскажет, что происходит в саду, когда ягоды уже собраны.

Мы начинаем прогулку у калитки, за которой царит идеальный порядок. Грядки ровные, кусты подвязаны, деревья ухожены. И хотя на улице за сорок, здесь чувствуются спокойствие и уверенность: сад живет, дышит и готовится к будущему.

Ягодные кусты: работа после сбора урожая

Когда последняя горсть малины отправляется в банку с сахаром, а клубника перестает ежедневно краснеть на грядках, многие дачники вздыхают с облегчением. Кажется, что главное сделано. Но Роза Малыхина качает головой: сейчас самое важное — помочь растениям восстановиться.

Малина у нее двух видов: летняя и ремонтантная. К каждой — свой подход. Летняя малина, которая дала ягоды на побегах второго года, сразу после сбора отправляется под секатор. Роза Николаевна без жалости удаляет все старые, коричневые и растрескавшиеся стебли. «Они свое отдали, — объясняет она. — Теперь только забирают питание у молодой поросли и разносят болезни». Она срезает их у самой земли, не оставляя пеньков, чтобы в них не поселились вредители.

Молодые зеленые побеги, которые появятся в этом году и дадут урожай в следующем, она прореживает, оставляя на метр ряда около десяти самых сильных. Слишком высокие укорачивает на четверть — так они лучше вызреют и легче переживут зиму. Полив после обрезки обязателен, в шымкентскую жару под каждый куст уходит много воды.

Ремонтантную малину Роза Малыхина не трогает сразу после первого сбора. Она дает ей отдохнуть и набраться сил для второго урожая, который будет ближе к осени. А уже осенью, когда ягоды окончательно уйдут, она срежет все побеги под корень, чтобы весной начать все заново.

Клубника, или, как говорят ботаники, садовая земляника, отдала свои ягоды в конце июня. Но кусты не перестают нуждаться во внимании. Роза Николаевна в первую очередь удаляет усы, которые тянут из растения соки. Если усы нужны для размножения, то она оставляет только самые крепкие, остальные безжалостно срезает. Старые и пожелтевшие листья тоже идут под нож, чтобы освободить место для молодой зелени.

В июле клубника нуждается в калии и фосфоре, поэтому Роза Малыхина подсыпает под каждый куст золу — щедро, не жалея. Азот сейчас исключен: он вызвал бы бурный рост листвы, а не цветочных почек на следующий год. Полив нужен умеренный, но регулярный, потому что в сухой земле кусты уйдут в зиму ослабленными.

Смородина, которая уже отдала свои грозди, тоже ждет обрезки. Роза вырезает старые ветки, которым больше трех-четырех лет, убирает слабую поросль и ветки, которые растут внутрь куста, загущая его. Смородина любит солнце и воздух, если куст хорошо проветривается, то ягоды будут крупнее и слаще. Под каждое растение она вносит компост и горсть золы, а потом обильно поливает, чтобы питание дошло до корней.

Плодовые деревья: как напоить и накормить в самую жару?

Яблони, груши, абрикосы в июле и августе переживают самый ответственный момент в своем годовом цикле. Плоды наливаются соком и сахаром, закладываются почки на следующий год. Если дереву в это время не хватает воды или пищи, то яблоки вырастают мелкими и кислыми, а будущий урожай оказывается под угрозой. Роза Малыхина подходит к своим яблоням и начинает рассказывать.

Полив, по ее словам, должен быть глубоким и редким. Под взрослую яблоню она выливает за раз от ста до полутораста литров воды, но не под ствол, а по периметру кроны — туда, где расположены самые активные корни. Это делается раз в полторы-две недели, всегда рано утром или поздно вечером.

Дневной полив в жару приносит больше вреда, чем пользы: холодная вода на раскаленной земле вызывает у корней шок, и дерево может сбросить часть плодов.

После полива Роза Николаевна рыхлит почву и обязательно мульчирует травой, соломой или перегноем. Слой мульчи в 10-15 см удерживает влагу в несколько раз дольше, и корни не перегреваются.

Подкормка в разгар лета — это отдельная наука. С середины июля Роза полностью убирает азот, который вызывает рост зелени, и делает ставку на калий и фосфор. Калий отвечает за сладость плодов, а фосфор — за формирование корней и закладку плодовых почек. Ее главный помощник — древесная зола. Она рассыпает горсть под каждое дерево, заделывает ее в почву и поливает. Зола содержит калий и фосфор в идеальной для растений форме, без риска передозировки. Иногда, если позволяет погода, Роза Николаевна добавляет сульфат калия: столовую ложку на ведро воды. Главное — никакого азота после середины июля, иначе дерево уйдет в зиму с молодыми побегами, которые все равно замерзнут.

Защита от плодожорки в это время тоже важна, но Роза предпочитает только биопрепараты и народные средства. Химию в июле она не использует, потому что до сбора урожая остается меньше двух месяцев, и все, что попадет на плоды, останется внутри. Лучшее средство, по ее мнению, это настой полыни и чеснока, которым она опрыскивает кроны раз в десять дней.

Овощные грядки в разгаре лета

Помидоры, перцы, баклажаны, кабачки в июле в самом соку. Роза Малыхина уделяет им внимание почти каждый день, но без лишней суеты. Полив овощей в шымкентскую жару нужен утром и вечером, всегда под корень. Днем вода на листьях превращается в линзу, и растения получают ожоги. Она поливает так, чтобы земля промокала на глубину 20-30 см, и после каждого полива рыхлит почву, чтобы не образовывалась корка.

Когда помидоры начинают наливаться, Роза Николаевна переключается на калийную подкормку. Зола под каждый куст каждые две недели делает плоды слаще и мясистее. Азот на этом этапе исключен.

Для защиты от фитофторы, которая появляется с приходом прохладных ночей в конце июля, она раз в неделю опрыскивает томаты сывороткой — литр кислого молока на ведро воды. Молочная кислота подавляет развитие грибка, а для плодов это абсолютно безопасно.

Картофель, если он посажен, в это время тоже нуждается во внимании. Роза Николаевна советует высокое окучивание, чтобы над клубнями был слой земли не меньше 20 см: так они не перегреваются. Полив — по бороздам, вечером, обильно, но не чаще раза в пять-шесть дней.

Комнатные цветы в летнем пекле

Роза Малыхина выносит свои комнатные растения на веранду, как только ночи становятся теплыми.

Фикусы, монстеры, пеларгонии и хлорофитумы на свежем воздухе выпускают новые листья вдвое крупнее, чем дома. Но даже в полутени жара берет свое. Поливать комнатные цветы в июле можно только рано утром или поздно вечером. И только отстоянной водой комнатной температуры. Холодная вода из-под крана — это стресс, от которого растения долго отходят. Если цветы стоят на южных окнах, то Роза притеняет их тюлем или отодвигает от стекла, потому что прямые лучи сжигают листья за пару дней.

Опрыскивание она проводит рано утром или вечером, но не в пик жары, и только тем растениям, которые не цветут: на бутоны вода может подействовать губительно. В жару она вообще не подкармливает комнатные цветы, давая им передышку до сентября.

Семь простых правил, чтобы не сгореть на солнце

У Розы Малыхиной за долгие годы дачного стажа выработался собственный кодекс безопасности. Она повторяет его всем, кто приходит за советом, и каждый раз добавляет: главное — это не урожай, а вы сами.

Первое правило: никакой работы на солнце после десяти утра. До десяти можно. После — только в тени, беседке или доме.

Второе: надежная шляпа и закрытая одежда из хлопка или льна, которая дышит и не припекает кожу.

Третье: бутылка с водой всегда под рукой, пить надо маленькими глотками каждые пятнадцать минут.

Четвертое: не работать на голодный желудок и не выходить на солнце сразу после плотного обеда.

Пятое: если закружилась голова, потемнело в глазах или просто стало тяжело дышать, то нужно немедленно бросить все и уйти в тень, а если не помогает, то в дом.

Шестое: никаких тяжелых физических нагрузок в полдень, даже если очень хочется доделать.

Седьмое: помнить, что дача — это радость, а не подвиг.

Рутина, радующая душу

В конце прогулки мы останавливаемся у старого виноградника, который дает спасительную тень. Роза Малыхина смотрит на свой сад с видимым удовольствием. Здесь все делает свою работу. Земля отдает влагу, деревья держат плоды, кусты готовятся к будущему году. Она говорит, что сад любит тех, кто не бегает с секатором, как с оружием, а относится к нему с уважением и пониманием.

«Мы живем в южном городе, — произносит она, глядя на горизонт, где дрожит нагретый воздух. — И мы должны дружить с этим солнцем. Не бороться с ним, а подстраиваться. Если делать это с умом, то сад отблагодарит сторицей».

Участок постепенно погружается в вечернюю прохладу. Поливные шланги набирают воду, скоро начнется вечерний ритуал — самый спокойный и важный. Роза машет нам рукой и идет к клубнике, чтобы проверить, как там молодые усы. Сад остается жить своей жизнью, которая длится уже не одно десятилетие. И, глядя на это, понимаешь, что дачные дела не заканчиваются никогда. И это прекрасно!

Жанна Курманбекова