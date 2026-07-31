Рабство в XXI веке

Работа за границей с высокой зарплатой, выгодный контракт или романтическое знакомство в интернете. С таких обещаний часто начинается торговля людьми.

Через интернет преступники вербуют жителей Казахстана и стран Центральной Азии, оплачивая оплатить дорогу и проживание. На деле у людей отбирают документы и телефоны, лишают связи с близкими и заставляют работать в мошеннических колл-центрах.

О самых распространенных схемах вербовки рассказала исполнительный директор ПЦЖИ «Сана Сезім», Вера Закутняя: «Людям предлагают работу за рубежом, прекрасные условия, работать в колл-центрах, отвечать на звонки, или быть нянями, гувернантками. Создаются условия прекрасные когда люди понимают, что могут заработать, но когда вербовщик передает этого человека эксплуататорам, отбираются паспорта, людей перевозят в скам-центры где людей заставляют работать в мошеннических схемах».

Жертвами торговцев людьми становятся мужчины и женщины, взрослые и несовершеннолетние. Как отмечают общественники, злоумышленники выбирают не только доверчивых или малообразованных людей.

В их ловушки попадают и специалисты с опытом, и люди с хорошим образованием. Главная цель вербовщиков сыграть на желании человека найти достойный заработок.

Люди, которые стали жертвами торговли, не всегда готовы рассказывать о том, что с ними произошло. Общественники поделились одним из таких случаев. Двое казахстанцев уехали за границу по трудовому договору, но вместо обещанной работы оказались на охраняемом острове, где их заставляли работать в колл-центре мошенников.

Спастись удалось лишь по счастливой случайности: они смогли связаться с казахстанскими общественниками, а во время визита консульства соседней страны покинули остров вместе с гражданами Узбекистана. Но сколько людей до сих пор остаются в подобных местах, вынужденные жить и работать под принуждением, — неизвестно.

Чтобы не попасть в подобную ситуацию, специалисты советуют внимательно изучать трудовой договор, в нем должны быть четко прописаны условия работы и обязанности. Проверить компанию с которой вы его заключаете, узнать ее данные, связаться с юристами возможно даже нанять из другой страны.

Юрист Сергей Уткин, рассказал, на какие тревожные признаки следует обратить внимание перед выездом на работу за границ: «На территории того государства существует законодательство, как в любом государстве, просто так приехать по туристической ВИЗе и работать нельзя, а какая должна быть ВИЗа, вот такая-то, да, там специальный код какой-нибудь, рабочая ВИЗа и прочее, вот только с такой ВИЗой можно работать, соответственно, если вас по туристической ВИЗе везут, это уже очень большой такой красный флаг, что вы там работать официально не сможете, соответственно, раз это все неофициально, это вот как раз и будет то самое рабство, те самые какие-то условия жуткие».

Эксперты призывают, ни при каких обстоятельствах не передавать работодателю паспорт и телефон, заранее сообщать близким маршрут и адрес проживания, оставлять им копии документов, а также сохранять контакты посольства Казахстана.

По данным полиции, проблема торговли людьми остается актуальной: в прошлом году зарегистрировано около 160 таких преступлений, а с начала этого года раскрыто уже около 80, включая похищения с целью эксплуатации, торговлю людьми, в том числе несовершеннолетними, и вовлечение в занятие проституцией.