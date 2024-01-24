Кризисный центр Шымкента закрыли из-за нашествия мышей

Частный кризисный центр «Көмек», оказывающий помощь женщинам пострадавшим от бытового насилия, временно закрыт из-за нашествия мышей, передает OTYRAR.

Об этом рассказала Малика Абдрашевна, руководитель социального учреждения. По ее словам, появление серых грызунов спровоцировали благоприятные погодные условия. Рядом протекает река Кошкар-ата. В последний раз в этом районе нашествие мышей было зафиксировано в 2018 году. В этот раз, по словам Малики Абдрашевны, мыши заполонили первый этаж кризисного центра и места питания. Поэтому женщин и детей в срочном порядке пришлось распределять в другие места. В самом центре сейчас проводится дезинфекция.

«Это случилось после Нового года. На втором этаже еще терпимо, на первом этаже, в кабинетах ЛФК, в столовой было много мышей. Мы не могли конечно допустить, чтобы наши постояльцы жили в таких условиях. 32 человека, это женщины и их дети, перераспределили по домам. Привлекли волонтеров, также помощь оказали наши сотрудники, те, кто ранее у нас жил и получил помощь, они тоже забрали по возможности к себе этих людей. Мы всем благодарны очень. К сожалению, в акимат Шымкента мы не обращались, потому что за столько лет нашего существования, местные исполнительные органы не оказывали нам никакую финансовую помощь. Хотя наши женщины, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации, нуждаются в помощи», — рассказала Малика Абдрашевна.

К слову, дезинфекционные работы проводятся по сей день. По плану кризисный центр распахнет свои двери для горожан уже на следующей неделе. Он находится по адресу ул. Ломоносова, угол ул. Водопьянова, 1 б, рядом со школой № 5 им. Молда Мусы. Оказать помощь здесь готовы каждому, кто пережил семейно-бытовое насилие.