Отец заставлял своих детей идти на воровство в Туркестанской области

В Туркестанской области мужчина заставлял своих детей заниматься воровством, передает OTYRAR.

Жена домашнего тирана рассказала, что она и ее дети систематически страдали от домашнего насилия, они были вынуждены ютиться в одной комнате, супруг не давал возможности пользоваться банковской картой, все деньги тратил на выпивку, а детей заставлял заниматься воровством.

В данный момент женщина с пятью детьми размещены в кризисном центре «Көмек».

Представитель омбудсмена по Туркестанской области просит наказать чиновников за халатность

Представитель уполномоченного по правам человека по Туркестанской области провела личную встречу с жительницей Жетысайского района.

По итогам встречи, представитель омбудсмена провела совещание с участием сотрудников районного и сельского акиматов, полиции, отделов образования, здравоохранения, занятости и социальных программ Жетысайского района, в ходе которого дала конкретные поручения присутствующим и призвала их не оставаться равнодушными к проблемам окружающих.

Халатное отношение и отсутствие превентивных мер со стороны чиновников стали причиной сложившейся ситуации с многодетной семьей.

Вместе с тем, представителем УПЧ по Туркестанской области направлено представление в компетентные органы о рассмотрении дисциплинарной ответственности должностных лиц за допущенные нарушения.