Родные заявили на зятя-агрессора, который бил, душил и угрожал расправой

Бил, душил и угрожал расправой. В Туркестанской области родная сестра жертвы домашнего тирана пожаловалась на выходки предполагаемого агрессора. В откровенном интервью она рассказала, что раньше он, якобы, работал в органах, а потому чувствует безнаказанность, передает OTYRAR.

Шокирующими откровениями делится Аида Базарова. Говорит, её родная сестра терпела побои, оскорбления и угрозы расправы за малейшие проступки. Издевательства, по словам Аиды, продолжались долгих 23 года. После очередных побоев, она решилась на развод и вернулась к своим родителям, с четырьмя детьми.

Спустя 5 месяцев, по рассказам сестры, бывший супруг пьяный ворвался в дом, набросился с кулаками на женщину и избил пожилых отца и мать, которые встали на защиту дочери. После нападения, отец попал в больницу. Врачи диагностировали у пострадавшего черепно-мозговую травму и закрытую травму грудной клетки.

Аида Базарова, сестра потерпевшей:

«Бывший муж моей сестры, официально разведенный, незаконно заходит в дом моих родителей, нападает на моего отца, душит его. В это время мама и сестра пытаются его как-то спасти, он отталкивает мою маму. То есть он буквально нападает на пожилых людей. Затем сестра испугалась и вызывает 102. Он берет мою сестру за руки и хочет увезти. В это время приезжают участковые в числе 4-х человек, даже они были не в силах его оттащить. Он говорил всякие слова».

Сестра Аиды рассказывать о своем браке на камеру не решилась. По словам родных, она слишком напугана. Бывший муж, говорят, чувствует безнаказанность и не перестает угрожать расправой.

Аида Базарова, сестра потерпевшей:

«Может у него какие-то связи, может он уверен, что ему за это ничего не будет. Потому что после всего инцидента он еще отправляет нам вот такое вот видео, вместо того чтобы сожалеть. Вот такое вот видео, есть скрины, как он угрожает, как он говорит — будь осторожна.

— А где он работал до этого получается?

— Он работал в ГАИ, сейчас называется ДПС».

Жалуется пострадавшая сторона и на бездействие правоохранительных органов. Говорят, что заявление на агрессора писали неоднократно. Однако, дело так и не дошло до суда.

Аида Базарова, сестра потерпевшей:

«Они видят, что человек пьяный и не забирают его в РОВД, не берут экспертизу на алкоголь, а отвозят его домой. Вызываем скорую, забирают папу в травматологию, пока ждем вторую скорую, он вернулся назад. Я не пойму одного, как можно, видя, что человек приехал за рулем в пьяном состоянии, почему они не отвозят его в РОВД? Потому что была суббота, якобы не было никого, был выходной. На мой вопрос, почему они его не задержали, мне сказали «а нам некуда его посадить». Значит вот в этом РОВД его некуда посадить. Значит он может приехать еще третий раз и добить нас. Благо, его родственники приехали и держали его».

Правоохранители опровергли информацию о том, что агрессор ранее работал в полиции. Дело завели по статье «Угроза». Если вину подозреваемого докажут, то ему грозит штраф 400 тысяч тенге, исправительные работы, либо арест до 30 суток.

Бегимхан Ахметов, подполковник полиции ДП Туркестанской области:

«В Тюлькубасский районный отдел полиции с заявлением обратилась местная жительница по факту противоправных действий со стороны её бывшего супруга. Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований Тулькубасского районного отдела полиции по 115-ой статье уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены необходимые экспертизы и проводится досудебное расследование, по результатам которых будет принято законное процессуальное решение. Также, для обеспечения безопасности потерпевшей, в отношении мужчины вынесено защитное предписание».

По словам адвоката, Магамеда Ханаева, проблема бытового насилия в Казахстане стоит остро. Жертвам домашнего тирана необходимо вызвать полицию и добиться, чтобы виновного доставили в РОВД, написать заявление и получить направление на судебно-медицинскую экспертизу. Если же правоохранители не принимают заявление и никак не реагирует, у потерпевших есть право обжаловать их действия и обратиться за правовой помощью к юристу.

Магамед Ханаев, адвокат:

«К огромному сожалению, такие инциденты в нашей стране происходят часто. Сотрудники правоохранительных органов неправильно квалифицируют статьи и правонарушители избегают наказания. По этому инциденту могу сказать следующее, что данная 115 статья здесь не уместна. Если же гражданка подвергалась систематическим побоям, то здесь должны переквалифицировать статью на 110».

Сейчас пострадавшая сторона обратились не только в полицию, но еще и администрацию президента, областную прокуратуру, общественный фонд «Не Молчи». Они требуют наказать агрессора не штрафом, а приговорить к реальному тюремному сроку. Дело находится на контроле прокуратуры Туркестанской области.