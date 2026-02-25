Глава полиции Шымкента провёл открытую встречу со студентами

Недавно назначенный начальник департамента полиции Шымкента Мухтар Кожаев встретился со студентами Южно-Казахстанского университета. Масштабное мероприятие прошло в формате открытого диалога и собрало более 500 участников.

Как сообщили в Департаменте полиции города, встреча была организована с целью профилактики правонарушений и повышения правовой грамотности молодежи. В ходе мероприятия наряду с выступлением руководителя полиции студентам были продемонстрированы тематические видеоролики, после чего они смогли задать интересующие вопросы.

Начальник департамента полиции Мухтар Кожаев акцентировал внимание на наиболее актуальных угрозах, с которыми сегодня сталкивается молодежь. В частности, речь шла о сталкинге, который официально отнесён к уголовным правонарушениям, о недопустимости принуждения к браку и так называемого «похищения невест», а также о распространённых схемах интернет-мошенничества, включая дропперство.

Отдельный блок встречи был посвящён вопросам наркопреступности. Студентам разъяснили, что участие в роли «закладчика» приравнивается к сбыту наркотических средств и влечёт за собой серьёзную уголовную ответственность. Также были озвучены предупреждения о вреде и последствиях употребления психотропных веществ, в том числе вейпов и «веселящего газа».

Кроме того, представитель полиции напомнил о правилах пользования электросамокатами и ответственности за нарушение правил дорожного движения, подчеркнув, что безопасность на дорогах напрямую зависит от дисциплины каждого участника.

«Общественная безопасность — это не только работа правоохранительных органов, но и личная ответственность каждого. Вы — будущее страны. Мы верим в вас и всегда готовы оказать поддержку», — отметил Мухтар Кожаев.

В полиции сообщили, что подобные встречи со студентами и молодежью, направленные на профилактику правонарушений и формирование правовой культуры, в Шымкенте будут продолжены.