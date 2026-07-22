Предприниматели жалуются на неравные условия труда. Пока одни работают «в белую», другие ищут способы сэкономить на налогах. Именно этот дисбаланс, считают эксперты, сегодня остается одной из главных проблем казахстанской торговли.

Серый импорт, налоговые лазейки и преимущества отдельных продавцов на маркетплейсах создают неравную конкуренцию. Бизнесмены говорят, увеличение налоговой нагрузки и снижение покупательской активности может привести к росту цен и усилению давления на малый и средний бизнес.

Повышение НДС вновь обострило давний спор о честной конкуренции в торговле. Представители бизнеса говорят: проблема не только в размере налога, но и в том, что разные участники рынка работают в разных условиях. Особенно заметно это в сегменте электронной коммерции, популярность маркетплейсов продолжает расти, но представленные там товары не всегда заведены по белым схемам.

По данным бюро национальной статистики, в прошлом году на интернет-торговлю пришлось около 14% розничного товарооборота, а число онлайн-покупателей выросло почти на миллион.

«Возможно, стоит ли сделать какие-то исключения из видов, наверное, экономической деятельности. Понимаете, кто-то получает эту дополнительную премию в виде того, что он не платит этот НДС, платит только таможенный бюджет.Либо вообще даже не платит таможенный бюджет. За счет этого он пользуется вот этой асимметрией и извлекает этот доход. И страдают белые крупные сети», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Но главной проблемой для тех кто работает «в белую» остается серый импорт. По словам экспертов, именно он создает неравные условия для добросовестных компаний, которые уплачивают налоги.

Один из ярких примеров расхождение между данными таможенной статистики Казахстана и Китая, которое, по оценкам специалистов, достигает десятка миллиардов долларов. Это означает недополученные доходы бюджета и дополнительные преимущества для недобросовестных участников рынка.

«Можно пытаться через различные маркировку товаров, создавать кучу проблем к кучам миллионам наших предпринимателей. 2 миллиона – малый бизнес же. Это все в цены. Это проблемы для потребителей, для всех. Или тысячу человек, которые на границе. Мне кажется, взвесить тысячу человек проще привести в чувство. Прекратите этот бардак», — Марат Каирленов, директор ТОО «Улагат консалтинг групп».

На этом фоне правительство утвердило план по противодействию теневой экономике. Согласно документу, к 2028 году ее долю планируют снизить до 13,8% ВВП.