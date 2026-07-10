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Минторговли представило единый перечень запрещенных товаров для маркетплейсов

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

Министерство торговли и интеграции Казахстана опубликовало единый перечень товаров, запрещенных и ограниченных к размещению и продаже на электронных торговых площадках.

Документ разработан в соответствии с законом «О регулировании торговой деятельности» на основе информации, представленной государственными органами. Он объединяет действующие законодательные запреты и ограничения на оборот отдельных товаров, в том числе при их реализации через интернет.

Новый перечень поможет владельцам маркетплейсов, интернет-магазинов и продавцам оперативно проверять, какие товары запрещены или ограничены к продаже, а также применять единые подходы при модерации товарных карточек и соблюдать требования законодательства.

В Министерстве торговли и интеграции подчеркнули, что перечень носит информационно-справочный характер и не вводит новых запретов. Документ будет регулярно актуализироваться по мере изменений в законодательстве и поступления информации от государственных органов.

Ознакомиться с перечнем можно на официальном сайте министерства в разделе, посвященном вопросам электронной торговли.

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