Маркетплейсы начали передавать данные в налоговые органы Казахстана

Комитет госдоходов усиливает контроль за электронной торговлей в Казахстане. Маркетплейсы теперь обязаны ежемесячно передавать в налоговые органы данные о продажах, услугах и выплатах физическим лицам.

На сегодня 23 платформы уже направляют такую информацию. Эти данные будут сопоставляться с налоговой отчётностью продавцов в рамках камерального контроля.

При выявлении расхождений налогоплательщикам направят уведомления для их устранения.

Мера направлена на повышение прозрачности онлайн-торговли, сокращение теневого оборота и обеспечение равных условий для бизнеса.