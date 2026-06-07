Что изменится для покупателей Temu, AliExpress и iHerb

Во второй половине 2026 года в странах Евразийского экономического союза начнут действовать новые правила оформления товаров, приобретаемых на зарубежных маркетплейсах, включая Temu, AliExpress, iHerb и другие платформы.
Напомним, пилотный проект в этой сфере был запущен еще в 2023 году. Его участниками стали АО «Казпочта», ТОО «DHL International Kazakhstan» и другие компании, осуществляющие доставку товаров физическим лицам. За время реализации проекта каких-либо существенных проблем с получением посылок гражданами зафиксировано не было.
Для большинства покупателей условия останутся прежними. Если стоимость заказа не превышает 200 евро:
* оплачивать пошлины и налоги не потребуется;
* порядок доставки не изменится;
* обращаться в таможенные органы самостоятельно не нужно;
* оформление декларации возьмут на себя операторы электронной торговли.
Товары, приобретаемые физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, будут выделены в отдельную категорию — «товары электронной торговли».
Для них вводится специальная таможенная декларация, в которую можно включать сведения сразу о 999 товарах, заказанных разными покупателями. Подавать такие документы в таможенные органы будут операторы электронной торговли — новый институт в системе таможенного администрирования.
Кроме того, отменяется действовавший ранее весовой лимит в 31 килограмм. При этом беспошлинный порог сохранится на уровне 200 евро.
Изменения коснутся заказов стоимостью свыше 200 евро. В этом случае будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% от стоимости товара, а также НДС в размере 16%.
Например:
* при стоимости товара 250 евро пошлина составит 12,5 евро (примерно 7 тысяч тенге) плюс НДС;
* при стоимости 500 евро размер пошлины достигнет 25 евро (около 14 тысяч тенге) плюс НДС.
Для сравнения, сейчас к таким покупкам применяется единый платеж в размере 15% от суммы превышения беспошлинного лимита, который уже включает НДС.
Нововведения направлены на упорядочение трансграничной электронной торговли и предотвращение ввоза коммерческих партий товаров под видом покупок для личного пользования.
При этом изменения не затронут товары, находящиеся на территории ЕАЭС и реализуемые через местные онлайн-площадки, включая Wildberries, Ozon и Kaspi.kz.
Таким образом, для большинства граждан, приобретающих товары для личного пользования стоимостью до 200 евро, процедура покупки и получения посылок останется без изменений.