Что изменится для покупателей Temu, AliExpress и iHerb

Во второй половине 2026 года в странах Евразийского экономического союза начнут действовать новые правила оформления товаров, приобретаемых на зарубежных маркетплейсах, включая Temu, AliExpress, iHerb и другие платформы.

Напомним, пилотный проект в этой сфере был запущен еще в 2023 году. Его участниками стали АО «Казпочта», ТОО «DHL International Kazakhstan» и другие компании, осуществляющие доставку товаров физическим лицам. За время реализации проекта каких-либо существенных проблем с получением посылок гражданами зафиксировано не было.

Для большинства покупателей условия останутся прежними. Если стоимость заказа не превышает 200 евро:

* оплачивать пошлины и налоги не потребуется;

* порядок доставки не изменится;

* обращаться в таможенные органы самостоятельно не нужно;

* оформление декларации возьмут на себя операторы электронной торговли.

Товары, приобретаемые физическими лицами на зарубежных интернет-площадках, будут выделены в отдельную категорию — «товары электронной торговли».

Для них вводится специальная таможенная декларация, в которую можно включать сведения сразу о 999 товарах, заказанных разными покупателями. Подавать такие документы в таможенные органы будут операторы электронной торговли — новый институт в системе таможенного администрирования.

Кроме того, отменяется действовавший ранее весовой лимит в 31 килограмм. При этом беспошлинный порог сохранится на уровне 200 евро.

Изменения коснутся заказов стоимостью свыше 200 евро. В этом случае будет взиматься таможенная пошлина в размере 5% от стоимости товара, а также НДС в размере 16%.

Например:

* при стоимости товара 250 евро пошлина составит 12,5 евро (примерно 7 тысяч тенге) плюс НДС;

* при стоимости 500 евро размер пошлины достигнет 25 евро (около 14 тысяч тенге) плюс НДС.

Для сравнения, сейчас к таким покупкам применяется единый платеж в размере 15% от суммы превышения беспошлинного лимита, который уже включает НДС.

Нововведения направлены на упорядочение трансграничной электронной торговли и предотвращение ввоза коммерческих партий товаров под видом покупок для личного пользования.

При этом изменения не затронут товары, находящиеся на территории ЕАЭС и реализуемые через местные онлайн-площадки, включая Wildberries, Ozon и Kaspi.kz.

Таким образом, для большинства граждан, приобретающих товары для личного пользования стоимостью до 200 евро, процедура покупки и получения посылок останется без изменений.