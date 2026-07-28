На улицах Шымкента раздали напитки от завода «Визит»

Первыми героями акции телеканала Отырар совместно с компанией «Визит» стали работники коммунальных служб. Пока большинство жителей старается укрыться от палящего солнца, они с восьми утра работают под открытым небом, поддерживая чистоту на улицах города.

Поэтому бутылки с водой в первую очередь раздали людям, которые отвечают за порядок в общественных пространствах.

«Работаю с раннего утра Другого выхода нет. Работать нужно. Нужно зарабатывать. У нас семьи, кредиты. Выпиваю в день примерно три литра воды. Еще беру с собой из дома чай», — говорит уборщица улиц Уркия Кудайбергенкызы.

Не обошла вниманием наша съемочная группа и спортсменов. Даже сорокаградусная жара не становится причиной для отмены тренировок.

«Вода чистая и вкусная, после тренировки самое то. Охлаждает да? Да!»,- делятся спортсмены.

Вкусной щелочной водой угостили и сотрудников службы доставки. Отметим, что их работа продолжается в любых погодных условиях.

«Пока еду, обдувает, прохладно, а как только останавливаюсь жарко уже», — поясняет курьер на байке.

«Перед выходом на работу принимаем лекарства. Вот и сегодня выпила таблетку. Если все время сидеть дома, можно и жизнь мимо пропустить», — говорит жительница города.

«Сейчас июль — самый жаркий период. Без воды организм просто высохнет. Спасибо за воду. Будем пить. Спасибо тем, кто организовал такую акцию», — рассказывает еще один прохожий.

Во время жары очень важно не допускать обезвоживания, это одно из главных условий сохранения здоровья. И жителям города щелочная питьевая вода от компании «Визит» была очень кстати.

Негазированную щелочную воду в народе называют «Живой водой». Она имеет немало положительных свойств, главным из которых является восстановление кислотно-щелочного баланса организма.

Закисление организма, причиной которого является неправильное питание, прием алкоголя, курение, стрессы, экология, малоподвижный образ жизни способствует развитию таких болезней как: гипертония, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, нарушение обмена веществ.