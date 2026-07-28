Туркестанская область вышла в лидеры по темпам экономического роста в Казахстане

Туркестанская область стала лидером страны по темпам экономического роста. По итогам первого полугодия краткосрочный экономический показатель превысил 126%, что вывело регион на первое место в республике.

Объем валового регионального продукта уже в первом квартале превысил 1 триллион 129 миллиардов теңге, увеличившись почти на 10% по сравнению с прошлым годом. Среди районов лучшими по эффективности признаны Сауранский, Тюлькубасский и Казгуртский, аутсайдерами рейтинга стали Арыс, Отрарский и Келесский районы.

Среди областных управлений лидируют экономика и бюджетное планирование, культура, а также физическая культура и спорт. В числе отстающих — управления туризма, образования и координации занятости и социальных программ.

Обращаясь к участникам заседания, аким области Нуралхан Кушеров отметил: «По итогам первого полугодия 2026 года в области сохраняется положительная динамика социально-экономического развития. Считаю, что выполнение утвержденных показателей стало результатом нашей совместной работы. На сегодняшнем расширенном заседании коллегии акимата мы рассмотрим итоги выполнения этих показателей по результатам первого полугодия».

Итоги социально-экономического развития региона и рейтинг эффективности работы акимов и областных управлений представила руководитель управления финансов и государственных активов Гульфари Ажиметова. В этом году для оценки работы местных исполнительных органов утверждено 111 индикаторов. Пока итоги подвели по 93 из них.

О принципах оценки эффективности рассказала Гульфари Ажиметова, руководитель управления финансов и государственных активов: «Остальные показатели будут оценены позднее, поскольку данные по ним формируются на основании статистической и ведомственной отчетности в установленные сроки. Из 93 оцениваемых индикаторов 84 относятся к оценке эффективности работы акимов районов и городов, еще 9 индикаторов рассчитываются на областном уровне».

Несмотря на высокие общие показатели, без критики не обошлось. Глава региона указал на районы и управления, которые не справились с поставленными задачами, и поручил устранить все недочеты до итогов девяти месяцев.

По словам акима Туркестанской области, при отсутствии результатов последуют кадровые решения: «Некоторые районы и города не смогли в полной мере выполнить поставленные перед ними индикаторы. Пока ограничимся устным предупреждением, но по итогам девяти месяцев поручаю устранить все недостатки. Каждый аким района, города и сельского округа должен хорошо знать источники доходов своей территории, ее финансовое состояние, экономический и инвестиционный потенциал. Только в этом случае основные экономические показатели будут расти. Акиматам и руководителям профильных управлений необходимо проводить разъяснительную работу с населением и уделить особое внимание привлечению местных жителей на новые заводы и предприятия, открывающиеся в регионе. Следует активизировать работу по вопросам занятости, туризма и образования. Если подобная ситуация сохранится, то по итогам девяти месяцев будет рассмотрен вопрос о персональной ответственности тех, кто не обеспечит выполнение установленных показателей».

За первые шесть месяцев года промышленность Туркестанской области выпустила продукции более чем на 873 миллиарда теңге — это почти на треть больше, чем год назад. Особенно заметный рост показала обрабатывающая промышленность, где объем производства превысил 423 миллиарда теңге, увеличившись более чем на 50%.

Инвестиции в основной капитал достигли 894 миллиардов теңге, прибавив 44%, что, по мнению властей, создает основу для дальнейшего экономического роста региона.