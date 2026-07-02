Новая Конституция — начало нового этапа

Сегодня в общественно-политической жизни Казахстана произошло историческое событие — официально вступила в силу новая Конституция. Это начало нового этапа, направленного на модернизацию правовой системы страны и совершенствование государственного управления.

По этому случаю состоялась встреча с участием руководителей вузов, заместителя акима Шымкента Сарсена Куранбека, депутатов маслихата и членов Общественного совета. Участники мероприятия подчеркнули особую значимость новой Конституции для дальнейшего развития страны.

Новая Конституция получила поддержку большинства граждан на республиканском референдуме, состоявшемся 15 марта 2026 года. Таким образом, казахстанцы сделали выбор в пользу нового Основного закона, который определяет дальнейший путь развития государства.

По словам заместителя акима города Сарсена Куранбека, это не просто правовой документ, а символ нового уровня доверия, единства и ответственности между государством и обществом.

Сарсен Куранбек, заместитель акима города: «Особое значение имеет и то, что в новой Конституции образование, наука и инновации определены как стратегические направления государственной политики. Это четкий ориентир, связывающий будущее страны с образованным поколением, научными исследованиями и развитием новых технологий. Кроме того, содержание новой Конституции существенно расширено за счет укрепления института семьи, более четкого закрепления светского характера государства, а также усиления принципов общественного согласия и национального единства».

Реализация принципов, закрепленных в новой Конституции, — общая задача не только государственных органов, но и каждого гражданина страны. В ходе торжественного мероприятия были отмечены активные молодые люди, вносящие вклад в развитие общества. Им вручили награды за гражданскую активность и реализацию общественно значимых инициатив.

Участники встречи отметили, что новая Конституция создает прочную основу для устойчивого развития страны. По их мнению, обновленный Основной закон усиливает гарантии защиты прав и свобод граждан, способствует построению справедливого общества, совершенствованию системы государственного управления и укреплению принципа верховенства закона.

Кроме того, с вступлением в силу новой Конституции завершает свою работу двухпалатный Парламент, просуществовавший 30 лет. Вместо него начинает функционировать новый однопалатный законодательный орган — Курултай.

Муратали Калмуратов, депутат маслихата города Шымкента: «В этой связи хочу особо отметить роль Национального курултая, который объединил традиции наших предков и современные демократические принципы. Курултай — это не просто слово и не просто собрание. Недавно Глава государства Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что мы являемся наследниками государства Золотой Орды. Именно в Золотой Орде существовал институт курултая. Позднее он действовал и в период Казахского ханства. В те времена на курултай собирались государственные деятели и представители знати, чтобы совместно принимать решения по наиболее важным вопросам государственной жизни».

Напомним, на республиканском референдуме 15 марта явка составила 70,98 процента. По данным Центральной комиссии референдума, 87,15 процента проголосовавших поддержали принятие новой Конституции Республики Казахстан.