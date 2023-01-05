Директор «Туркестан Сарайы» уволился по собственному желанию

Сайлаубек Лесбаев, директор государственного учреждения «Шымкентский городской дом культуры» объявил о своем уходе с поста в Facebook, передает OTYRAR со ссылкой на Elitar.KZ

Напомним, с 2021 года Дом культуры не раз оказывался в коррупционных скандалах.

Так, когда управленцем государственного учреждения был известный певец Сакен Майгазин сотрудников дома приговорили к длительным срокам по обвинениям «Растрате чужого имущества в крупном размере» и «Покушении на дачу взятки в крупном размере». Тогда на празднование Наурыза управление культуры выделило многомиллионные средства, что вызвало волну возмущения у граждан.

Уход директора связывают с приходом нового замакима, курирующего культуру.