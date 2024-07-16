Новые дома культуры планируют построить в Шымкенте. Один из них уже возводят в микрорайоне «Кокбулак».

Проект почти завершили, сейчас строители приступили к внутренней отделке и покраске фасада здания. Стоимость объекта составила 322 миллиона тенге. В здании предусмотрена библиотека, зрительный зал на 90 посадочных мест, будут открыты многофункциональные кабинеты и различные кружки. Новый дом культуры планируют сдать в эксплуатацию в сентябре.

Объект посетил депутат мажилиса парламента Казыбек Иса. Народный избранник также встретился с местными жителями. Они подняли вопросы ремонта дорог и строительства новых детских игровых площадок.

«Эти вопросы мы обсуждали с депутатами областного филиала партии Aq jol. Жители микрорайона поднимали их не раз. Проблему детских игровых площадок можно решить на местном уровне. А со строительством дорог поднимем вопрос в Правительстве», — говорит Казыбек Иса, депутат мажилиса парламента РК.