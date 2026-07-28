В Шымкенте более 400 человек после инсульта прошли медицинскую реабилитацию

В Шымкенте с начала года в рамках системы обязательного социального медицинского страхования медицинской реабилитацией охвачено более 400 человек, перенесших инсульт. По словам специалистов, реабилитация после инсульта является одним из ключевых этапов лечения.

Своевременно начатый курс реабилитации способствует восстановлению двигательных функций, возвращению навыков самостоятельного передвижения, а также помогает пациентам быстрее адаптироваться к повседневной жизни.

«Медицинская реабилитация играет важнейшую роль после инсульта, тяжелых травм и сложных хирургических вмешательств. Именно поэтому в системе ОСМС этому направлению уделяется особое внимание. Наша главная задача — создать условия для максимально полного восстановления пациентов и их возвращения к привычному образу жизни», — отметила заместитель директора филиала Фонда социального медицинского страхования по городу Шымкенту Арапкуль Избасарова.

В настоящее время в Шымкенте услуги медицинской реабилитации в рамках ОСМС оказывают около 30 медицинских организаций. Пациенты могут пройти реабилитацию по кардиологическому, неврологическому, ортопедическому, травматологическому, пульмонологическому профилям, а также получить комплексную медицинскую реабилитацию.

С начала года в реабилитационных центрах города оказано около 10 тысяч услуг медицинской реабилитации. Их получают не только пациенты, перенесшие инсульт, но и люди после тяжелых травм, кардиохирургических операций, а также пациенты с хроническими заболеваниями.

В Шымкенте также расширяется доступность медицинской реабилитации для детей. Необходимую помощь получают дети с детским церебральным параличом, врожденными патологиями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями, требующими восстановительного лечения.

Медицинская реабилитация, предоставляемая в рамках системы ОСМС, способствует повышению качества жизни пациентов, восстановлению их трудоспособности и возвращению к активной социальной жизни.