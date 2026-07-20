Кому выгоден крепкий теңге?

С начала года теңге заметно укрепил свои позиции по отношению к доллару. Изменения на валютном рынке всегда вызывают повышенный интерес. Каждый новый скачок курса отражается на стоимости товаров, работе бизнеса и ожиданиях населения.

Укрепление тенге по-разному отражается на участниках рынка. Для компаний, закупающих товары за рубежом, сильная национальная валюта означает снижение затрат, на покупку продукции в долларах требуется меньше теңге. Это создает предпосылки для удешевления импортных товаров. Впрочем, эксперты отмечают, резких колебаний курса сейчас не наблюдается, поэтому большинство казахстанцев практически не ощущают изменений. И чаще всего влияние курса носит скорее психологический, чем реальный характер.

«Народ сильно на это не обращает. Возможно, обращает бизнес, который с зарубежными странами экспорт-импортные операции делает. Но большинство населения, я думаю, более терпимо. У тех, у которых крупные средства есть, тоже, я думаю, они хеджируют свои риски. Не только в одну валюту падают, а в какие-то другие ценные бумаги», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Для экспортеров укрепление теңге, означает снижение доходов. Поскольку большинство контрактов заключено в иностранной валюте, после ее обмена компании получают меньше теңге. Между тем по итогам сегодняшних торгов курс доллара составил 469 теңге 83 тиына, снизившись за сутки на 2 теңге 24 тиына. По словам аналитиков, поддержку национальной валюте сейчас оказывают жесткая денежно-кредитная политика и высокие мировые цены на нефть. В то же время американская валюта испытывает давление на фоне геополитической напряженности на Ближнем Востоке.

«По итогам июльского опроса АФК. Эксперты финрынка видят курс на начало августа на уровне 483, а через год на уровне 520. То есть никто не ждет сильных колебаний. То есть, скорее всего, это будет постепенное ослабление. Это обусловлено тем, что у нас импорт продолжает расти на фоне реализации крупных инфраструктурных проектов. Есть устойчивое ожидание, что базовая ставка в течение года будет снижаться», — Рамазан Досов, главный аналитик АФК.

В то же время аналитики не исключают изменения ситуации на сырьевом рынке. Эксперты не ожидают что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке продлится дольше года. А это, в свою очередь, способно уменьшить поддержку теңге, поскольку стоимость нефти остается одним из ключевых факторов, влияющих на курс национальной валюты.