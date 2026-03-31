Эксперты сделали прогноз на тенге

Эксперты сделали прогноз на курс тенге. Финансисты говорят, укрепление тенге во многом объясняется резким ростом цен на нефть. Но отмечают, что подобное движение может быть неустойчивым, рынок уже закладывает возможность разворота, когда эффект дорогой нефти ослабнет и курс может скорректироваться обратно.

Доллар в казахстанских обменниках сегодня продаётся по 482–485 тенге. Уже несколько недель курс держится примерно в этом коридоре. Финансисты отмечают, что на фоне военного конфликта в Иране и роста цен на нефть национальная валюта получает значительную поддержку. Сейчас баррель нефти стоит около 115 долларов, и при сохранении напряжённой ситуации цены могут продолжить расти.

«Уход войны на апрель на самом деле уже в полной мере ставит вопрос о достаточно масштабном кризисе по всему миру в связи с дефицитом энергоносителей. Европейские политики об этом уже говорят, что в принципе да, надо готовиться. Штаты не исключают вероятности роста цен на нефть вплоть до 200 долларов за баррель. То, что мы продали уже по более высоким ценам, это повышенная валютная выручка. Увеличение валютной выручки скорее всего приведет к тому, что курс. Тенге будет укрепляться по отношению к доллару», — Арман Бейсембаев, финансовый советник.

В то же время эксперты подчеркивают, высокая цена на нефть выгодна экономике лишь в краткосрочной перспективе. В долгосрочной, чрезмерный рост нефтяных котировок может замедлить мировую экономику, что неизбежно отразится и на Казахстане, в том числе на курсе тенге. Некоторые эксперты отмечают, что затяжные военные конфликты США сейчас невыгодны, поэтому Трамп будет стремиться завершить конфликт.

«И тогда стоимость нефти обратно может упасть и вернется до военных действий. Это высокая вероятность. И исходя из этого не стоит нам как бы уповать, что вечно будет курс более крепким по отношению к доллару. Она после военных действий окончательно высокая вероятность, что курс обратно поднимется выше 500», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Сейчас внутренние факторы усиливают влияние внешних: базовая ставка нацбанка на уровне 18% поддерживает высокую доходность тенговых инструментов. При этом эксперты отмечают, что дальнейшая динамика курса будет зависеть от геополитики, цен на нефть и глобальной экономической конъюнктуры.