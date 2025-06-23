О защитных элементах национальной валюты тенге

Национальная валюта – тенге, как и денежные знаки других стран мира, имеют целый комплекс защитных элементов. Работа над дизайном новой банкнотной серии «Сакский стиль» началась в 2022 году. Официально серия была представлена 15 ноября 2023 года. Первая банкнота номиналом 5000 тенге поступила в обращение 25 декабря.

Бернард Касимов, начальник сводно-экономического отдела Туркестанского филиала РГУ «Национальный Банк РК: «Национальный Банк Казахстана первым в мировой практике внедрил новые микрооптические двухцветные защитные нити для банкнот. Этот защитный элемент создает эффект движения при наклоне или повороте банкнот благодаря взаимодействию двух контрастных цветов, что можно сделать только на основе бумажного или гибридного неполимерного субстрата. Кроме того, были использованы оптически изменяемые голографические элементы, создающие яркие, легко запоминаемые 3D эффекты и трехмерные защитные элементы, которые дополняют дизайн банкнот в «Сакском стиле».

При создании серии были изучены и использованы многочисленные труды и материалы казахстанских и зарубежных ученых, археологов, антропологов, этнографов, художников и реставраторов. Новая серия банкнот призвана не только отобразить самобытность мировоззрения древних кочевников, их связь с природой и животным миром, подчеркивая уникальность «Сакского стиля», но и пробудить интерес к изучению национальной культуры и истории.

На лицевой стороне всего нового банкнотного ряда изображены:

символическая сакральная ветвь с парящей птицей на вершине, так называемого «Древа Жизни» (деталь из головного убора «Золотого человека»);

декоративная параметрическая форма в виде спирали «ДНК», что символизирует неразрывность современного образа жизни с природой и историей;

уникальные артефакты древних курганов, представляющие сакский стиль, каждому номиналу посвящено отдельное животное из числа находок.

за основным изображением расположен круговой казахский орнамент, вобравший сразу несколько идей:

— «Щит» – символизирует защиту ценностей;

— древний символ – четыре стороны света;

— солярный знак в центре – как символ созидательной энергии, символ жизни.

Бернард Касимов, начальник сводно-экономического отдела Туркестанского филиала РГУ «Национальный Банк РК: «На казахстанских банкнотах имеются степени защиты, легко распознаваемые населением, при этом их очень сложно воспроизвести. Это такие элементы, как цветопеременная краска, нити с цветопеременным эффектом, голограммы, высокорельефные изображения и многое другое. Основная цель новой серии «Сакский стиль» – повышение степеней защиты национальной валюты, удобства в использовании, а также популяризация культурных ценностей и истории Казахстана».

Дизайн новой серии банкнот учитывает особенности алгоритмов кассовой техники. В новых банкнотах буквы и цифры серийных номеров будут иметь одинаковую высоту, что повысит точность считывания на высокоскоростных системах обработки. Учтены технические требования к распознаванию и сортировке банкнот, в том числе на ветхие и пригодные к обороту. Это обеспечивает корректную работу кассовых аппаратов и банкоматов при приёме наличности.

Бернард Касимов, начальник сводно-экономического отдела Туркестанского филиала РГУ «Национальный Банк РК: «Национальный Банк устанавливает период параллельного обращения банкнот старого и нового образцов 1 год. Этот период может быть продлен при необходимости. В период параллельного обращения старые и новые банкноты являются законным платежным средством, их принимают по всем видам платежей и переводов. Они без ограничения размениваются и обмениваются во всех филиалах Национального Банка, АО «Казпочта» и банках второго уровня».

После завершения периода параллельного обращения все банки и АО «Казпочта» будут обменивать банкноты старого образца на банкноты нового образца в течение еще 3 лет. А после истечения этих 3 лет, филиалы Национального Банка продолжат обменивать банкноты старого дизайна бессрочно.