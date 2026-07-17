Детские сады Шымкента адаптировали режим работы к аномальной жаре

Восторженный детский смех и облитый с ног до головы воспитатель. В Шымкентских садах в период аномальной жары создают все условия, чтобы маленькие горожане легче переносили высокие температуры. Отметим, что столбик термометра с самого утра неумолимо ползет вверх, а вот в группах настроение – освежающее!

За 14 лет работы с детьми, воспитатель Айнур Мырзабаева видела многое. Но, по ее словам, настолько аномальной жары не было еще ни разу. Это подтверждают и специалисты, отмечая, что температурные показатели в этом сезоне значительно превышают климатическую норму. Большая часть родителей в этот период предпочла взять отпуск для детей в саду, а вот те кому такой вариант не подходит продолжают приводить детсадовцев в группы.

«Наши дети с удовольствием ходят в наш детский сад потому, что мы каждый день проводим водные игры без этого никак, дети ради этого приходят прям с радостью будто приходят в аквапарк»,- говорит воспитательница группы «Ягодка» Айнур Мырзабаева.

Соблюдение питьевого режима, головные уборы и безопасность во время водных игр — под постоянным контролем медработника детского сада Акмарал Кулдасовой . С самого утра она следит за тем, чтобы каждый ребенок не только интересно проводил досуг, но и не подвергал свое здоровье риску, был в панамке во время обязательной ежедневной прогулки.

Медик с гордостью говорит, что им доверяют самое ценное- здоровье детей а значит подвести никак нельзя.

«У нас каждый день обливание до обеда вы как видите, во вторых у нас по САНПИ должно быть проветривание в комнатных условиях, должна быть открыта одна сторона, чтобы не было размножения бактерий и вирусов. А утром у нас фильтр, это обязательно какое-то недомогание у ребенка сразу отправляем домой, но сначала оказываем первую необходимую помощь»,— говорит медик Акмарал Кулдасова.

Лето в детском саду — это не только развлечения. Каждая игра здесь становится частью оздоровительной программы. Поэтому педагоги ежедневно придумывают новые активности, которые помогают детям укреплять здоровье, развиваться и при этом с удовольствием проводить полезные процедуры.

«С 1 июня в детских садах идет летний оздоровительный период. Это что? Это закаливание детей! И раньше и сейчас не зря говорили, что «солнце, воздух и вода» — наши лучшие друзья то есть дети закаливаются воздушными процедурами, солнечными и водными процедурами»,— говорит специалист методического центра КГУ «Управление образования города Шымкент» Кулипа Абенова.

На сегодняшний день в Шымкенте работает 656 детских садов, и во всех учреждениях летний режим скорректирован с учетом аномальной жары. Пока столбики термометров продолжают бить рекорды, воспитатели и медики, и другие работники делают все возможное, чтобы летние дни для малышей проходили комфортно, безопасно и с пользой для здоровья.