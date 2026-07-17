В Туркестане запущен новый завод по производству ламината. Предприятие стоимостью 5 миллиардов тенге построено на территории специальной экономической зоны «Turan». Проект направлен на развитие импортозамещения, создание новых рабочих мест и укрепление промышленного потенциала региона.

В перспективе предприятие планирует поставлять продукцию не только на внутренний рынок Казахстана, но и на экспорт.

В специальной экономической зоне «Turan» в Туркестане начал работу современный завод по производству ламината ТОО «Qaz Natural Laminat». На церемонии открытия аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров подчеркнул, что реализация проекта стала результатом системной работы по диверсификации экономики, развитию обрабатывающей промышленности и импортозамещению, проводимой в рамках поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «В результате аналитической работы мы выявили возможность производить в регионе импортную продукцию на сумму 73 млрд теңге. В прошлом году запустили 31 инвестиционный проект стоимостью 176 млрд теңге, еще 39 проектов на 280 млрд теңге находятся в стадии реализации. Запускаемый сегодня завод по производству ламината — конкретный результат этой системной работы. Проект внесет значительный вклад в укрепление промышленного и экспортного потенциала Туркестанской области».

Общая стоимость проекта по строительству ламинатного завода составила 5 млрд теңге. Производственная мощность предприятия достигает 840 тыс. м² ламината в год. На первом этапе реализации проекта создано 65 постоянных рабочих мест. После запуска второго этапа производства количество сотрудников увеличится до 150 человек.

Ожидается, что запуск нового предприятия позволит обеспечить внутренний рынок Казахстана отечественными строительными материалами, что позволит сократить зависимость от импортной продукции и удовлетворить растущий спрос. В перспективе предприятие планирует поставлять ламинат в страны Центральной Азии, а также на другие зарубежные рынки.

Луо Ионг, директор ТОО «Qaz Natural Laminat»: «Сегодня наш завод успешно начал свою работу. Прежде всего хочу поблагодарить всех руководителей за внимание к нашей работе, ценные рекомендации и всестороннюю поддержку. Мы искренне ценим эту помощь и всегда будем помнить о ней. В дальнейшем мы оправдаем оказанное нам доверие и ожидания руководства, будем строго соблюдать стандарты качества, наращивать производственные мощности и вносить свой вклад в развитие Туркестанской области Республики Казахстан. Также хочу поблагодарить всех сотрудников за совместный труд и самоотдачу. В завершение желаю всем руководителям успехов во всех начинаниях, а нашему заводу — успешного открытия, стабильного роста и процветания».

На предприятии используются современные технологии, соответствующие международным стандартам, ожидается, что в дальнейшем объемы производства будут поэтапно увеличиваться. Работа по открытию производственных объектов в Туркестанской области будет продолжена.