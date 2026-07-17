Топливный шок в России может затронуть Казахстан

Российские логистические компании сообщают о резком росте стоимости грузоперевозок. На фоне дефицита топлива тарифы за год увеличились почти на треть, а только с конца мая еще на 17,5%. На отдельных направлениях перевозки подорожали более чем в полтора раза.

Причина, нехватка горючего: водители вынуждены простаивать в очередях на АЗС, а некоторые и вовсе отказываются выходить в рейсы. Проблемы с топливом в России могут выйти далеко за пределы одной страны. Эксперты предупреждают: последствия кризиса способны затронуть и Казахстан, где значительная часть продукции поступает с российского рынка.

Топливный кризис у северного соседа набирает обороты. Уже сейчас топлива не хватает не только обычным автомобилистам, но и транспортным компаниям. Стоимость грузоперевозок растет, а вместе с ней увеличиваются и расходы на доставку товаров.

Эксперты предупреждают, подорожание логистики у соседей неизбежно отразится на стоимости практически всей продукции. Учитывая, что Казахстан импортирует значительный объем товаров из России, это может ускорить рост внутренней инфляции. Кроме того, если в самой России возникнет дефицит продукции, поставки в Казахстан могут сократиться. В результате предложение на отечественном рынке уменьшится.

«Не будет избытка товаров, соответственно, нечего будет отправлять, и у нас это будет означать рост инфляции не на 20-30, а на 40-50-60%, ну, на отдельные товары или больше. Когда сокращение производства в России товаров, это же не только, что они нам меньше будут поставлять, но это значит, что они могут приезжать, ну, вот как сейчас за бензином, да, ну, за топливом, то есть они могут приезжать и покупать у нас. Это мы видели, допустим, на примере, помните, с картофелем проблемы возникли у них, соответственно, у нас там цена взлетела в два раза», — Марат Каирленов, директор ТОО «Улагат консалтинг групп».

Нехватка топлива отражается на всей производственной цепочке. Из-за проблем с перевозками предприятия не смогут вовремя получить сырье, комплектующие или упаковку. В результате снижаются объемы производства. Дополнительное давление может создать и предстоящая уборочная кампания, которая значительно увеличит спрос на горюче-смазочные материалы.

«С конца июля в августе начнется уборка, еще больше будет нехватки горюче-смазочного материала. И, возможно, это логистические перевозки, транспортные потоки еще выше подорожают. И стоимость подорожания бензина, вот этот момент, это очень тревожный момент для Казахстана. Второй момент есть высокая вероятность обходных путей, каких-то контрабандных путем», — Арман Байганов, финансовый советник R-FINANCЕ.

Попытки незаконного вывоза топлива из Казахстана уже фиксировались, правоохранительные органы пресекли несколько таких случаев. Но протяженная граница оставляет риск, что часть горючего может вывозиться по серым схемам.

Эксперты не берутся прогнозировать, как долго продлится топливный кризис. Ситуация остается напряженной, поскольку удары по российской топливной инфраструктуре продолжаются.