В Шымкенте временно отключат медиаборды из-за аномальной жары

В Шымкенте медиаборды, установленные на автобусных остановках, временно отключат на три дня. Такое решение принято в связи с аномально высокой температурой воздуха, которая создает повышенную тепловую нагрузку на оборудование.

В период отключения специалисты проведут техническую диагностику, выполнят охлаждение оборудования и необходимое техническое обслуживание. После завершения всех работ медиаборды вновь начнут функционировать в штатном режиме.

Актуальную информацию о движении общественного транспорта и времени прибытия автобусов жители города могут отслеживать в режиме онлайн с помощью мобильного приложения AVTOBYS.