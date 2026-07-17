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На главную Анонс В Шымкенте временно отключат медиаборды из-за аномальной жары

В Шымкенте временно отключат медиаборды из-за аномальной жары

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте медиаборды, установленные на автобусных остановках, временно отключат на три дня. Такое решение принято в связи с аномально высокой температурой воздуха, которая создает повышенную тепловую нагрузку на оборудование.

В период отключения специалисты проведут техническую диагностику, выполнят охлаждение оборудования и необходимое техническое обслуживание. После завершения всех работ медиаборды вновь начнут функционировать в штатном режиме.

Актуальную информацию о движении общественного транспорта и времени прибытия автобусов жители города могут отслеживать в режиме онлайн с помощью мобильного приложения AVTOBYS.

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