Инфраструктура Енбекшинского района активно развивается

В Енбекшинском районе продолжается развитие инженерной инфраструктуры. По данным акима района, большинство из 29 микрорайонов и жилых массивов уже обеспечены необходимыми коммунальными сетями. Сегодня уровень обеспеченности электроэнергией составляет 99,8%, природным газом — 97%, а системой водоотведения — 41%.

Вместе с тем работы продолжаются в недавно присоединённых населённых пунктах.

Так, в новом жилом массиве «Оңтүстік» стартовал проект по строительству сетей питьевого водоснабжения.



Досбол Есилбек, аким Енбекшинского района: «Самым крупным новым жилым массивом района остаётся «Оңтүстік», где ранее отсутствовало централизованное водоснабжение. На территории выделено 989 земельных участков, полностью подведены электросети, построены дороги и установлено уличное освещение. Сейчас здесь реализуется проект по обеспечению жителей питьевой водой: разработана проектно-сметная документация, определён подрядчик, и строительные работы уже начались».



Продолжается и модернизация системы электроснабжения. Сегодня к государственным электрическим сетям подключены свыше 98% микрорайонов и жилых массивов Енбекшинского района, ещё 1,2% обеспечиваются электроэнергией через частные сети. Вопрос подключения остаётся актуальным лишь для 120 абонентов, проживающих в новых жилых массивах, где работы по развитию инженерной инфраструктуры продолжаются.



Досбол Есилбек, аким Енбекшинского района: «Речь идёт о жилых массивах «Испиджаб» и «Достык». Жители пользуются электроэнергией, однако существующие сети были проведены самими жителями и сегодня полностью изношены. По этому проекту уже разработана документация, работы начались в 2025 году. Сейчас они находятся на завершающей стадии, ведётся подключение абонентов к новой системе».



Особое внимание в районе уделяется развитию уличного освещения и предотвращению подтоплений. На сегодняшний день освещение установлено на 367 улицах, а в рамках модернизации инженерных сетей обновлены линии наружного освещения ещё на пяти улицах и пяти пешеходных зонах.

Параллельно ведётся работа по устранению угрозы подтоплений. В районе выявлено 52 проблемных участка, на 12 из них запланированы противопаводковые мероприятия. На шести объектах работы уже завершены, ещё для трёх разрабатываются решения по организации водоотведения.

На остальных участках коммунальное предприятие «Енбекши» регулярно проводит профилактические мероприятия для предотвращения скопления дождевых и талых вод.