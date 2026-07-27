Высокие цены в туристических местах: кто виноват?

В социальных сетях распространяется видео, автор которого поделилась впечатлениями после посещения ресторана на Чарынском каньоне. Поводом для обсуждения стали не живописные виды, а счет за обычный заказ в котором цена на пакетик оказалась в разы выше обычной булки хлеба. Ролик вызвал волну споров.

Три чашки чая, две порции баурсаков и счет на 15 тысяч 350 теңге. Именно столько, по словам Сабины Джамалбековой, ей пришлось заплатить в одном из заведений расположенным в Чарынском каньоне. Но больше всего девушку удивила не стоимость еды, а цена обычных пакетов, в которые упаковали баурсаки 300 тенге за каждый.

Она считает, что такие цены могут отпугнуть казахстанцев от путешествий по собственной стране.

«Порой дешевле перелететь в другую страну, там оплачена гостиница с завтраками. И все это выходит дешевле, чем несколько дней пребывания в туристических местах Казахстана. И в этом плане, конечно, обидно, что наша страна с такими красотами, с такой природой, с таким потенциалом гасится рестораторами, которые хотят нажиться здесь и сейчас», — рассказала Сабина Джамалбаева, жительница Алматы.

История быстро разлетелась по социальным сетям и вызвала бурное обсуждение. Многие пользователи поддержали автора публикации.

Эксперты говорят, высокие цены туристы видят еще в аэропортах. Но не меньше вопросов вызывают туристические объекты, где ценник высокий, а сервис и элементарные удобства зачастую ему не соответствуют. Эксперты считают, ценовая политика в туристической отрасли требует четких правил.

«Потому что, если это продаётся, как мы понимаем, гораздо выше той цены, которая существует на рынке, вообще-то это называется сверхприбыль в экономике. А сверхприбыль – это другой уровень налогообложения. Мы вот делаем всё возможное, чтобы туриста привезти», — Инна Рей, председатель корпоративного фонда «Туристік Қамқор».

При том многие туристы не готовы переплачивать только за красивый вид. Если цены остаются высокими, а сервис низким, казахстанцы, да и иностранцы все чаще предпочитают отдых в других странах.