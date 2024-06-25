Свое имя на стене древнего здания в Италии вырезал казахстанец

Надпись «Али» появилась на Доме Цеев в итальянских Помпеях.

На постройке первого века до нашей эры ее оставил турист. Вандалом оказался казахстанец, его задержали. В МИД рассказали что сейчас казахстанского «писца» на историческом здании отпустили, будет суд. Правда, точная сумма ущерба будет названа после проведения технической экспертизы. Под постом о вандализме казахстанцы взывают к соблюдению культуры.

«Надо ввести хорошие штрафы в Казахстане за мусор, за разбитые общественные места, разрисовывания, тогда может и научатся вести себя и перестанут позориться за границей».

«Учите детей ценить историю и искусство, чтобы вся страна потом не краснела за них».

«Влепить штраф, чтобы он лет 5 еще не смог финансово себе позволить куда то выезжать».

Дом Цеев известен своими сохранившимися фресками и мозаиками, там можно увидеть уникальную архитектуру того времени. Эксперты говорят, судить всех казахстанцев по проступку одного гражданина нельзя. Чаще всего наши граждане за рубежом ведут себя культурно и очень скромно.

«Казахстанцев всегда отличает от подавляющего большинства туристов интеллигентность их, такое качество повышенного требования к своему поведению, где встать, что сказать, можно ли перебить, можно ли задать вопрос. Что случилось с данным туристом никак не связано с нашей страной. Это конкретное поведение конкретного человека», — говорит Инна Рей, председатель корпоративного фонда «ТУРИСТІК ҚАМҚОР».

Казахстанцы прославились и в Греции. Правда, затем оказалось что наши граждане не виновны. На острове Гидра произошёл крупный лесной пожар из-за фейерверков, которые были выпущены с некой роскошной яхты. Зарубежные СМИ написали, что элитную яхту арендовала группа из отдыхающих из Казахстана. При этом в МИД позднее ответили, что казахстанских граждан среди задержанных не было.

«Казахстанский консул сразу же после публикации данной информации связался с греческими властями. Полиция сообщила, что среди среди задержанных граждан Казахстана нет и каких-либо претензий к ним тоже не выдвигалось», — пресс-служба МИД РК.

Власти Греции конфисковали яхту и арестовали 13 членов её экипажа. Арестованным предъявлено обвинение в совершении тяжкого преступления. Им грозит от 10 до 20 лет тюремного заключения и большой штраф. Казахстанцев которые выезжают за рубеж просят соблюдать этикет и не нарушать законодательство других стран.