В Казахстане учреждена новая ведомственная награда «Құрметті донор»

Правительство Казахстана учредило новую ведомственную награду — нагрудный знак «Құрметті донор» («Почетный донор»). Впервые на государственном уровне отмечен вклад граждан, которые регулярно и безвозмездно сдают кровь, помогая спасать жизни.

Первыми обладателями нагрудного знака станет 481 действующий донор, полностью соответствующий утвержденным критериям.

Согласно постановлению правительства, наградой будут отмечаться граждане Казахстана, а также иностранцы и лица без гражданства, которые безвозмездно совершили:

* не менее 40 донаций крови и (или) тромбоцитов;

* либо не менее 70 донаций плазмы крови.

В правительстве отметили, что учреждение награды стало признанием заслуг людей, которые на протяжении многих лет добровольно помогают спасать человеческие жизни.

Нагрудные знаки изготавливает Казахстанский монетный двор. Их дизайн утвержден Республиканской комиссией по геральдике. Главный элемент награды выполнен в виде стилизованной капли крови бордового цвета, внутри которой изображен ритм сердца белого цвета. Композицию обрамляет матированное кольцо.

Ежегодно в Казахстане донорами становятся более 180 тысяч человек, совершающих свыше 255 тысяч донаций. Благодаря этому ежегодно обеспечивается переливание крови более чем 80 тысячам пациентов.

Согласно кодексу «О здоровье народа и системе здравоохранения», в день медицинского обследования и сдачи крови или ее компонентов работодатель обязан освободить донора от работы с сохранением средней заработной платы.