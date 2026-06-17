Поделиться жизнью: как шымкентцы спасают пациентов донорской кровью

Шымкент вошел в число лидеров Казахстана по развитию донорского движения. Ежегодно тысячи горожан безвозмездно сдают кровь, помогая врачам спасать жизни пациентов. Благодаря высокой гражданской активности жителей мегаполиса медицинские учреждения региона обеспечены необходимым запасом крови и ее компонентов.

В городском центре крови многолюдно с самого утра. Сюда приходят предприниматели, студенты, государственные служащие и представители самых разных профессий. Для многих из них донорство давно стало не просто доброй традицией, а возможностью помочь тем, чья жизнь зависит от своевременного переливания крови.

По количеству доноров Шымкент входит в тройку лидеров страны. Ежедневно центр принимает десятки добровольцев, благодаря которым медицинские организации своевременно получают необходимые компоненты крови.

О том, сколько человек ежедневно приходит сдавать кровь и какую роль играют постоянные доноры, рассказал заведующий отделением выдачи продукции городского центра крови Бекжан Биджигитов: «Ежедневно наш центр посещают от 100 до 150 доноров. Есть и постоянный контингент доноров, которых мы приглашаем при необходимости. Они регулярно сдают тромбоциты и другие компоненты крови, которые затем выдаются медицинским организациям по заявкам».

Уже 13 лет в числе постоянных доноров с редкой группой крови находится Жаксылык Юсупбаев. Мужчина признается: сама процедура занимает всего несколько минут, но ее результат может подарить человеку шанс на выздоровление и даже спасти жизнь. Именно поэтому он откликается на каждый вызов специалистов центра.

Почему он уже много лет остается донором и что мотивирует его помогать людям, поделился житель Шымкента Жаксылык Юсупбаев: «Только представьте: одна донация может помочь сразу нескольким пациентам. После сдачи кровь разделяют на компоненты — эритроциты, плазму и тромбоциты. Каждый из них используется при лечении различных заболеваний, проведении сложных операций и оказании экстренной медицинской помощи. Я считаю своим гражданским долгом помогать людям».

По объемам заготовки донорской крови Шымкентский городской центр крови занимает второе место в республике. Ежегодно здесь перерабатывают более 20 тысяч литров крови и заготавливают около 45 тысяч доз ее компонентов. За год центр принимает свыше 30 тысяч доноров, обеспечивая медицинские организации региона необходимыми запасами крови.

Специалисты отмечают: каждая донация имеет огромное значение, ведь именно она может стать решающим фактором в спасении человеческой жизни.