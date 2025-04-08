Программа реновации: переселение из Коксая продолжается

Дуйсенкуль Бахашева — одна из тех, кто сегодня получил ключи от новой квартиры в микрорайоне ШымСити. В Коксае она прожила более 25 лет, и сегодня её давняя мечта обрела реальность.

Дуйсенкуль Бахашева, жительница Шымкента: «Я живу здесь уже более двадцати пяти лет. Сейчас хочу выразить огромную благодарность нашему руководству, особенно нашему акиму. Спасибо, что пересилили нас в новые дома. Отдельная благодарность команде молодых ребят, в частности Руслану Мырза, Ардаку мырза и Баглану мырза. Мы искренне благодарны вам за то, что вы вывели нас из тех условий в которых мы жили и переселили в такие прекрасные дома. Спасибо вам большое!»

История Дуйсенкуль Бахашевой лишь одна из многих. По словам председателя правления СПК Данияра Ахметжанова, все 23 дома в этом районе будут переселены. Более того, новые квартиры передаются в полной чистовой отделке и полностью готовы к комфортному проживанию.

Данияр Ахметжанов, председатель правления АО «СПК «Shymkent»: «Сейчас, здесь, в этом районе, всего 23 жилых дома. Сегодня мы переселили уже седьмой дом. Около 30% жителей мы переселили. 66 семей из этого дома получили новые квартиры. Новые квартиры даются в чистовой отделке. Если человек здесь проживал в двухкомнатной квартире, он так же в новом доме получает 2-комнатную. Сразу хочу сказать всем, все 23 дома отсюда будут переселены, паниковать не нужно».

Напомним, модернизация микрорайона Коксай, более известного, как Зеленая балка, проводится в рамках программы реновации жилья. Сегодня ключи от новых квартир получили ещё 9 семей.