Жителей сгоревшего в Шымкенте дома переселят

Акимат Шымкента заявил, что возьмет на себя ответственность за решение жилищного вопроса жителей, чьи квартиры были уничтожены в результате крупного пожара на улице 1 Мая, передает Kazinform.

Трагедия произошла 18 июня в двухэтажном жилом доме в Туранском районе Шымкента. Пожар унес жизнь одного человека и оставил без крыши над головой десятки семей. Огонь охватил кровлю площадью более 500 квадратных метров и стремительно распространился на жилые помещения. В результате сильного возгорания выгорели 11 из 19 квартир.

Жителям, лишившимся квартир, предложат равнозначное жилье. В качестве вариантов переселения рассматриваются квартиры в микрорайонах Шымкент Сити и Туран.

«Только при совместной работе всех соответствующих служб возможно преодолеть последствия трагедии и обеспечить скорейшее возвращение людей к нормальной жизни», — отметил аким Шымкента Габит Сыздыкбеков.

В настоящее время двухэтажный дом обследуют строительные эксперты, которые примут решение о возможности капитального ремонта либо необходимости полного сноса здания. Причина возгорания устанавливается.