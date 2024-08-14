Казахстанцы стали чаще переезжать внутри страны

Казахстанцы стали чаще переезжать, причем не в другие страны, а внутри страны.

Эксперты отмечают рост больше чем на 70%, говорят такого не было с начала 2021 года.

В Казахстане растет внутренняя миграция. Около 700 казахстанцев за первые пол года поменяли свое постоянное место жительства, не выезжая за границу. Для постоянного места жительства чаще всего выбирают мегаполисы — Алматы и Шымкент, а также Алматинскую область. Кроме того, люди уезжают в регионы, где активно развивается промышленность. Число «мигрирующих» по стране людей выросло больше чем на 70%. Эксперты отмечают, что подобного уровня миграции не было последние несколько лет.

«Многие промышленные регионы тоже показывают высокий уровень прироста. То есть Мангыстауская область в целом говорили в два раза, а там в три раза выросло сальдо миграции. Количество прибывших превышает количество выбывших», — говорит Жанар Джандосова, социолог.

Новые жители создают спрос на жилье. Только в июле заключили больше 40 тысяч сделок купли-продажи. При этом квартиры покупают чаще чем дома.

«Мы, риелторы, называем это отложенным спросом. Потребность в жилье есть всегда, снижение сделок купли-продажи произошло из-за отсутствия льготных ипотек на вторичный рынок и второе, цены были неадекватно завышены, рынок был перегрет», — говорит Александр Пак, маркетолог, аналитик, эксперт рынка недвижимости.

Чаще всего сделки купли-продажи заключают в Алматы, Астане и Карагандинской области. Спрос на недвижимость в июле вырос почти во всех регионах страны.