В 5 раз увеличены штрафы за вредные выбросы в атмосферу

За 6 месяцев 2022 года городской Департамент экологии в ходе проверок возбудил 139 административных дел по фактам нарушения экологического законодательства.

Об этом на брифинге журналистам сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента Ермахан Козыбаев. Общая сумма штрафов составила 41 миллион тенге.

Сразу в 5 раз за последние 12 месяцев увеличены штрафы за вредные выбросы — одно из самых распространённых нарушений. Эти и другие штрафные начисления значительно пополнили государственную казну. В числе нарушителей несколько промышленных предприятий — завод по переработке свинцовых отходов, асфальтовый завод, цех по выпуску моющих средств и другие. Их работа была приостановлена до устранения выявленных нарушений.

«За 6 месяцев этого года Департаментом экологии была проведена 31 проверка организаций на предмет нарушения экологического законодательства. По их результатам возбуждено 139 административных дел на сумму 41 миллион тенге. Из них по суду уже взыскано 28 миллионов 858 тысяч тенге. На три миллиона тенге больше, чем за этот же период прошлого года», — рассказал Ермахан Козыбаев, исполняющий обязанности руководителя Департамента экологии по г. Шымкенту.

Проверки проходили с участием сотрудников прокуратуры, полиции и представителей местных органов власти. Как показывает статистика, большинство нарушений экологических норм совершено предпринимателями. На них и возложена большая часть штрафов.

«Сотрудниками городской прокуратуры были проверены несколько рынков и торговых рядов на предмет соблюдения экологических норм. В результате обследований этих объектов на руководителей 9 базаров возбуждено двадцать одно административное дело и наложены штрафы на сумму миллион шестьсот тысяч тенге. Сейчас вся сумма взыскана в полном объёме», — приводит пример Ермахан Козыбаев, и. о. руководителя Департамента экологии по г. Шымкенту.

Основные задачи Департамента экологии — улучшение качества окружающей среды, обеспечение экологической безопасности и сохранение природных ресурсов. Ежегодно наказание за экологические нарушения ужесточаются.