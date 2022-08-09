Экологическую катастрофу предрекают жители Ордабасинского района

Жители Караспанского сельского округа Ордабасинского района говорят, что местный карьер очень скоро выйдет из строя.

По словам сельчан земляные работы, которые уже 15 лет здесь проводят предприниматели, могут стать причиной экологической катастрофы. Сейчас уровень воды падает, и канал практически разрушен. А территория, на которой раньше произрастала краснокнижная растительность после бескрайних раскопок превратилась в пустыню.

У нашего терпения тоже есть предел, говорят жители Караспанского сельского округа Ордабасинского района. Они утвержадют, что из-за деятельности одного предпринимателя страдают все местные жители. С каждым днём работы ведутся всё активнее, а в результате уровень воды в регионе снижается.

«У нас колодец с подкачиванием воды. Воду накачать сейчас очень трудно. Раньше за один качок ручки выходило 2 с половиной литра воды. Сейчас нужно качать 10-20 раз, чтобы вышло такое же количество воды», — показывает Жасдаурен Утенбаев, житель Ордабасинского района

«Питьевая вода, вода из скважины колодца не выходит. Уровень воды снизился. Соседям нашим, у которых нет выбора, приходится таскать воду издалека. Я своими глазами видел, как они таскали воду баклашками.» -говорит Булат Сулейменов, житель Ордабасинского района

На территории, которая когда-то была местом массового отдыха, людей не видно. В этом, месте протекают реки Арысь и Бадам, которые находятся далеко не в лучшем состоянии. Вода мутная, а берега попорчены эрозией. В этом виноваты и разработчики карьера, говорят жители.

«Вдоль этого канала машина не может проехать. Дорога прокопана. Кругом мусор. Здесь работы ведутся уже лет 15. Это необычное место. В книгах написано, что в этом историческом месте, на слиянии Арыси и ркеи Бадам, останавливался Хромой Тимур. В детстве мы сами много купались. Автобус за автобусом приходили, люди приезжали. А сейчас, здесь никого нет. Даже в воду зайти не можем«- рассказывает житель Ордабасинского района Жолбол Жакупов,

Здесь произрастает «тамариск» растение, занесенное в Красную книгу. Однако, по словам местных жителей, предпринимателей это не смущает. А если растение сорвет простой человек, участковый инспектор тут же оформит штраф.

«Меры применяются только к простому населению, а бизнесменов не трогают. У них же на руках документы. Вот говорят смотрите, мы эту землю купили. И есть здесь краснокнижное растение или нет, нас не волнует. Государство же на какое-то время землю в пользование даёт. Они поэтому во всю здесь копают, всё что им нужно забирают, и потом уходят. А мы здесь с этим остаёмся жить«, — возмущается местный житель Жасдаурен Отенбаев

Для того, чтобы привлечь предпринимателя к ответственности, жильцам необходимо обратиться с заявлением. В противном случае меры применяться не будут.

«Жалоб к нам не поступало. В этом сельском округе 16 сел. У нас тоже много работы, есть тысяча других дел. Мы в зарослях просто без дела не сидим. И вообще за природой должны следить другие службы», — в свою очередь пояснил ситуацию участковый инспектор Данабек Абдихан.

Но несмотря на то, что никаких заявлений в участковую полицию не поступало, акимат района и областная специальная комиссия выявили ряд нарушений в деятельности карьера. По словам заместителя акима Ордабасинского района Азата Уралбаева, за эти недочёты компания уже оштрафована на 51 млн тенге. Пока решение суд не вынес. Но если в очередной раз будут выявлены нарушения, работы будут прекращены. А до этого нужно провести работы по выравниванию выкопанной земли.

«Мы поговорили с владельцем карьера. Он сейчас в соответствии с требованиями закона, проводит шлифовальные работы. Планирует закончить до октября. Он дал обещание уложиться в этот срок. И мы будим за этим следить. А потом компания обещает приостановить, если надо прекратить работы. Сейчас же будет штраф, и если нарушения повторятся, контракт придется расторгнуть«, — пообещал заместитель акима Ордабасинского района Азат Оралбаев

Компания владеющая карьером арендовала землю до 2049 года. То есть в течение всего этого срока имеет право на проведение земляных работ. Однако местные жители категорически против этого. Если предприниматель не прекратит свою работу, они планируют обратиться за помощью к правительству и президенту.