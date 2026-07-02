Выпускники Южно-Казахстанской медицинской академии получили дипломы. Торжественная церемония вручения прошла во дворце «Туркестан», где более двух тысяч молодых специалистов сделали первый шаг в профессиональную жизнь.

Уже в ближайшее время многие из них пополнят ряды врачей, фармацевтов, преподавателей и других специалистов системы здравоохранения, которым предстоит лечить людей, развивать отечественную медицину и готовить новое поколение профессионалов.

В этом году документы о высшем образовании получили более двух тысяч молодых специалистов, среди которых немало обладателей дипломов с отличием. Выпускников с этим знаменательным днем поздравила ректор Южно-Казахстанской медицинской академии Жанна Сейтжанова, которая лично вручила дипломы и пожелала им профессиональных успехов.

Жанна Сейтжанова, ректор «Южно-Казахстанская медицинская академия»: «Только вчера вы переступили порог нашей академии с надеждой, а сегодня вы уже являетесь дипломированными специалистами. Поздравляю вас с этим важным событием, с новым этапом в жизни. Желаю вам удачи, профессиональных достижений и больших успехов».

Мерей Аскар окончила факультет «Технология фармацевтического производства». Девушка планирует заниматься разработкой и совершенствованием технологий создания лекарственных препаратов. За её плечами четыре года учебы, а впереди магистратура и профессиональная карьера.

Мерей Аскар, выпускница: «Я очень рада получить диплом. Спасибо большое нашим преподавателям. У нас были очень сильные педагоги, которые дали нам большой багаж знаний. Мне понравилось, что помимо учебы у нас были факультативные занятия, спортивные мероприятия, песни, танцы. Теперь планирую поступить в магистратуру, а затем работать по специальности».

Сегодня академия готовит специалистов по всем направлениям медицинской отрасли от общей медицины и фармации до технологии фармацевтического производства. Кроме того, здесь открываются новые образовательные программы.

Ербол Салим, проректор по воспитательной работе и социальным вопросам ЮКМА: «Образовательные программы академии регулярно обновляются в соответствии с современными требованиями рынка труда и потребностями системы здравоохранения. В этом году дипломы академии получают около двух тысяч студентов, более 400 из них — студенты из Индии. Все наши выпускники это квалифицированные кадры, которые уже сегодня востребованы на рынке труда».

Одним из главных показателей эффективности вуза является высокий уровень трудоустройства выпускников. По итогам 2024–2025 учебного года постоянную работу по специальности нашли больше 99% выпускников академии.

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