В Шымкенте внедряют современные методы лечения онкологических заболеваний

В Шымкенте пациентам с онкологическими заболеваниями оказывают высокотехнологичную медицинскую помощь с применением современных хирургических и интервенционных методов лечения.

В городской многопрофильной больнице с онкологическим центром внедрены малоинвазивные технологии диагностики и лечения. В отделении химиотерапии и эндоваскулярной онкологии проводят химиоэмболизацию опухолей печени, поджелудочной железы и матки, а также радиочастотную абляцию опухолей печени.

Во время вмешательств используется современное ангиографическое оборудование. Оно позволяет врачам точно определить расположение опухолевого очага и целенаправленно воздействовать на пораженные ткани рентгенохирургическим методом.

Операции проводят врач-онколог-химиотерапевт, ангиохирург, PhD Давран Исаметов с 14-летним стажем работы и врач-ангиохирург, рентгенохирург, интервенционный хирург второй квалификационной категории Нуржан Нурбаев, имеющий восьмилетний опыт работы.

В некоторых случаях на лечение поступали пациенты с IV стадией онкологического заболевания и в тяжелом состоянии. После проведенной терапии специалисты отмечали положительную динамику, в том числе уменьшение размеров опухолевых очагов и улучшение общего состояния пациентов.

Современные методы в онкоурологической хирургии

В хирургическом отделении онкологического центра также проводят лапароскопическую нефрэктомию и лапароскопическую резекцию почки.

Такие вмешательства позволяют снизить операционную травму и кровопотерю, уменьшить послеоперационный болевой синдром и сократить период восстановления пациента.

Операции проводят директор Городской многопрофильной больницы с онкологическим центром, врач-онкоуролог высшей категории, PhD Талгат Курманов и заведующий хирургическим отделением, магистр медицины, врач-онкоуролог высшей категории Шалкарбек Мугалбеков.

Перед хирургическим вмешательством пациенты проходят комплекс клинических и инструментальных исследований, позволяющих уточнить диагноз и определить дальнейшую тактику лечения.

Одна из таких операций по поводу опухоли почки прошла успешно. Послеоперационный период протекает без осложнений. Состояние пациента стабильное, сейчас он проходит восстановительное лечение и реабилитацию.

Применение эндоваскулярных и лапароскопических технологий позволяет повысить эффективность лечения онкологических заболеваний, снизить нагрузку на организм и ускорить восстановление пациентов.

В онкологическом центре Шымкента продолжают внедрять современные методы лечения и расширять доступность высокотехнологичной медицинской помощи.