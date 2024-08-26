Метеопрогноз: на большей части Казахстана дождливая погода и усиление ветра

На большей части Казахстана сохранится переменчивый характер погоды, с дождями и грозами.
Сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики.
С наступлением области высокого давления на запад страны осадки не предсказываются.
По всей территории Казахстана ожидается усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке — шквалы и град.
В ночные и утренние часы в северных и восточных областях возможен туман.
Также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: днем в западных регионах температура достигнет 27-35°C;
в северо-западных областях — 20-30°C;
на севере — 17-25°C;
в центральных областях — 18-28°C;
на востоке страны — 18-28°C;
в южных и юго-восточных областях температура понизится до 22-30°C.
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