Метеопрогноз: на большей части Казахстана дождливая погода и усиление ветра

На большей части Казахстана сохранится переменчивый характер погоды, с дождями и грозами.

Сильные дожди ожидаются 29 августа на севере, юге и юго-востоке республики.

С наступлением области высокого давления на запад страны осадки не предсказываются.

По всей территории Казахстана ожидается усиление ветра, на севере, юге и юго-востоке — шквалы и град.

В ночные и утренние часы в северных и восточных областях возможен туман.

Также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: днем в западных регионах температура достигнет 27-35°C;

в северо-западных областях — 20-30°C;

на севере — 17-25°C;

в центральных областях — 18-28°C;

на востоке страны — 18-28°C;

в южных и юго-восточных областях температура понизится до 22-30°C.