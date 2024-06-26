46-градусная жара надвигается на Туркестанскую область

Изнуряющая жара продолжается испытывать на прочность жителей Шымкента.

Несколько дней столбики термометров держатся на отметке 40 градусов. Днем большинство горожан стараются не выходить из дома. Тяжелее придется жителям Туркестанской области. До конца июня столбики термометров в регионе не опустятся ниже +46 градусов.

Жара накрыла юг страны. В Жетысайском, Мактааральском, Шардаринском и Отырарском районах температура воздуха достигла 46 градусов. Синоптики говорят, температурные рекорды вызвал антициклон.

Динара Айтмырзаева, инженер-синоптик 1 категории:

«Из-за смещения антициклона у нас меняется температура воздуха. В нескольких районах Туркестанской области температура воздуха достигнет 37-40 градусов. В пустынных районах ожидается повышение температуры до 45-46 градусов. В самом Туркестане она повысится до 41 — 43 градусов».

По оценкам специалистов, изнуряющая жара зафиксирована с трех часов дня до шести вечера. Небольшой понижение температуры ожидается в конце рабочей недели. В такую погоду медики советуют людям избегать тяжёлых физических нагрузок, не курить, не употреблять алкоголь и пить как можно больше простой воды. Людям с хроническими заболеваниями врачи рекомендуют не выходить на улицу: это может вызвать головокружение и обмороки.

Айгерим Досыбекова, терапевт:

«Может быть гипертония, дискомфорт, головокружение, рвота. В то же время мы призываем людей с хроническими заболеваниями оставаться дома и соблюдать меры безопасности. А выходя на улицу, надевать головной убор и брать солнцезащитный зонтик».

Вместе с врачами, тревогу бьют и сотрудники ДЧС. Спасатели говорят, что из-за жары в Туркестанской области существует риск лесных пожаров.

Дулат Арын, главный специалист управления государственного пожарного надзора ДЧС Туркестанской области:

«В связи с изменением погоды, вводится 5 категорий пожарной опасности. Техника и персонал, в случае необходимости, находятся в полной готовности».

Напоминают спасатели и о последствия купания в фонтанах. Спасаясь от жары, некоторые жители начинают оккупировать городские источники прохлады. Безобидное развлечение может обернуться серьезными заболеваниями, вплоть до холеры. Кроме инфекций, купаясь в фонтане, можно получить удар током.