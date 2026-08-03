По делу Нурай Серикбай свидетели рассказали новые подробности

Шерхан Аймахан, которого обвиняют в похищении Нурай Серикбай против ее воли и последующем убийстве, по словам свидетеля Даурена Жарылкасынова, отличался тяжелым характером.

На судебном заседании свидетель заявил, что Нурай увезли без ее согласия. Позже, когда братья девушки приехали за ней, она попросила забрать ее.

О событиях, предшествовавших трагедии, и о том, что, по его словам, говорила Нурай в день, когда родственники приехали за ней, рассказал свидетель Даурен Жарылкасынов: «Султан спросил Нурай: «Это твое собственное решение?» Нурай ответила: «Нет, мне страшно. Пожалуйста, быстрее заберите меня». После мы позвонили на 102».

По словам еще одного свидетеля, Алии Серик, после этого Нурай вернулась домой и продолжила учебу. Однако Шерхан поехал за ней в Алматы и преследовал ее. Девушка категорически отказывалась с ним общаться.

О том, как, по ее словам, после возвращения домой Нурай пыталась избежать общения с обвиняемым и почему опасалась за ее безопасность, рассказала свидетель Алия Серик: «Один раз он приходил, когда я была у нее в квартире. Потом, по словам моей сестры Аксезим, приходил еще три-четыре раза. Он даже ездил в университет, где училась моя сестра. Тогда мне было очень страшно. Я боялась, что Шерхан снова придет, снова начнет что-то требовать или случится что-то плохое. Я даже боялась выходить из дома».

На следующем судебном заседании по ходатайству стороны защиты будут допрошены дополнительные свидетели. Среди них — родители Шерхана Аймахана и следователи. Судебный процесс начался 23 июля. На одном из первых заседаний подсудимый не признал вину в полном объеме и заявил, что совершил преступление в состоянии аффекта.

Напомним, трагедия произошла вечером 11 января. По версии следствия, Шерхан Аймахан сначала похитил Нурай Серикбай против ее воли, а затем преследовал ее. Когда девушка вышла из дома в магазин за мукой, обвиняемый нанес ей 35 ножевых ранений и скрылся с места преступления.