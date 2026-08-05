«Дело Нурай»: допрошены родственники обвиняемого

Судебное заседание по делу о гибели Нурай Серикбай вновь прошло в напряжённой атмосфере. В этот раз свои показания дали родители и родственники обвиняемого Шерхана Аймахана, а также бывший следователь, который рассказал о причинах, по которым уголовное дело ранее не было зарегистрировано.

Особое внимание в суде привлекли слова отца обвиняемого, которые вызвали резкую реакцию у стороны потерпевших. Между участниками процесса вновь возник спор, а в зале суда прозвучали эмоциональные заявления с обеих сторон.



Сегодня в суде выступили свидетели со стороны обвиняемого — бывший следователь, а также родители и братья Шерхана Аймахана. Их показания вызвали неоднозначную реакцию у родственников погибшей. Некоторые заявления стороны защиты стали причиной споров и эмоциональных высказываний в зале суда. Все свидетели отказались раскрывать свои лица.

Бывший следователь Абилгазы Артыкбай рассказал суду, как проходила первая беседа с Нурай Серикбай после произошедшего и какие объяснения девушка дала сотрудникам полиции: «Я и мой оперативный сотрудник вместе вошли в дом. Мы спросили, где девушка, и нас провели к ней. Попросили выйти всех посторонних. Вместе с оперативником мы начали выяснять обстоятельства дела у девушки. Она сказала, что её парень — Шерхан, что они состояли в отношениях около трёх месяцев. Мы спросили, приехала ли она добровольно и откуда приехала. Она сказала, что приехала из Алматы по собственной воле, и рассказала обстоятельства произошедшего».



По словам бывшего следователя Абилгазы Артыкбая, после инцидента Нурай Серикбай и Шерхан Аймахан были доставлены в отдел полиции, однако уголовное дело по факту произошедшего зарегистрировано не было.

Экс-полицейский пояснил, что у девушки взяли объяснение, в котором она заявила об отсутствии претензий. Допрос был зафиксирован на видеокамеру, однако, как утверждает бывший сотрудник, необходимые документы — акт или протокол — оформлены не были.



Ответ отца обвиняемого Альмахана Макенова вызвал недовольство у стороны потерпевших. Свидетель заявил, что Нурай пришла в их дом добровольно. Родственники погибшей не согласились с этим утверждением. Кроме того, они заявили, что сотрудники полиции не выполнили обещание не беспокоить девушку после того, как она забрала заявление.



Во время судебного заседания сторона потерпевших также выступила против того, чтобы свидетели называли Нурай «невесткой». После окончания заседания родители обвиняемого находились в коридоре суда. Увидев их, мать погибшей Нурай не смогла сдержать эмоций.



Допрос свидетелей по делу о гибели Нурай Серикбай завершён. На следующем этапе судебного процесса стороны приступят к изучению материалов уголовного дела.

Напомним, судебные слушания начались 23 июля. Обвиняемый Шерхан Аймахан своей вины полностью не признал.