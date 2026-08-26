500 раритетных часов: уникальная коллекция жителя Шымкента

В доме шымкентца Евгения Кана собрана одна из самых необычных частных коллекций настенных часов. Здесь есть механизмы, которым больше ста лет, эксклюзивные модели и экземпляры, которые уже сняты с выпуска. Важный момент, все хронометры прошли через мастерскую коллекционера. Для владельца это не просто хобби — это попытка сохранить точное, ювелирное мастерство, которое постепенно уходит в прошлое.

В этом доме никогда не опаздывают, ведь в каждой комнате на стенах — десятки часов. Все не простые — настоящие, коллекционные. Некоторыми экземплярами не смогут похвастаться даже музеи, а в доме Евгения Кана, раритетные хронометры висят на самых почетных местах. Мужчина большую часть своей жизни посвятил реставрации, восстановлению и коллекционированию часов. Механизмы Евгений привозит и покупает со всего мира.

Для Евгения ценность этих часов измеряется вовсе не их стоимостью. Главное — история, уникальность механизма и возможность собственными руками восстановить настоящее произведение часового искусства. Сегодня сам коллекционер уже сбился со счёта, сколько хронометров хранится в его доме. По последним подсчётам -больше пятисот. И у каждого из них своя история, возраст и характер.

Есть в коллекции и всемирно известные бренды Ленцкирх, Густав Беккер, Кинцле, Юнгас, Мозер. Для изделий Орловского часового завода- отдельная комната, которую в семье зовут Янтарной

Lenzkirch, Gustav Becker, Kienzle,Junghans,Moser.

А эта комната для Евгения — святая святых. Мастерская. Именно здесь раритетные часовые механизмы получают вторую жизнь. Работа почти хирургическая- каждое движение выверено до миллиметра, а одна ошибка может остановить часы, которым больше ста лет.

Увлечение старинными часами началось случайно, вспоминает коллекционер Евгений Кан: «В 1996 году, когда мы купили дом, я случайно нашёл в сарае старые часы. Захотелось их восстановить, и у меня получилось. После этого увлечение затянуло: я начал специально искать старинные часы, покупать их и забирать у знакомых».

Работать с деревом, краской и лаком тоже часть искусства по оживлению часов. С каждым экземпляром Евгений работает, словно с ребёнком: бережно, терпеливо и с особым вниманием к каждой детали. Ведь для него важно не просто запустить механизм, а вернуть часам их первоначальный вид и сохранить историю, которую они пронесли через десятилетия.

Реставрация каждого экземпляра требует особого подхода, рассказал Евгений Кан: «Всё зависит от размера часов и состояния корпуса. Многие экземпляры привозят из России, и нередко дерево уже повреждено древесным жуком. Приходится заново изготавливать отдельные детали и даже части корпуса, подбирать подходящую древесину. Свежее дерево для реставрации не подходит, поэтому иногда приходится искать старый материал в домах под снос».

Уникальная и обширная коллекция часов Евгения Кана единственная в Казахстане. Мастер считает, это не просто хронометры — а часть души их прежних владельцев, приборы которые отсчитали, не только секунды, минуты и часы, а годы и века.