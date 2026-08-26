Реклама
Freedom broker
На главную Анонс В Шымкенте почтили память ветеранов Семипалатинского полигона

В Шымкенте почтили память ветеранов Семипалатинского полигона

-
Редактор Юлия Машковская
-
27
Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте в музее «Ерлік» прошло памятное мероприятие, приуроченное к 35-летию закрытия Семипалатинского ядерного полигона. Участники встречи почтили ветеранов, проходивших там военную службу, и вспомнили о последствиях ядерных испытаний.

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза, генералу Сабиру Рахимову. После исполнения Государственного гимна присутствующие почтили минутой молчания память погибших.

В рамках встречи также состоялась презентация книги поэта Галымжана Алтекова «Солдаты Семипалатинских испытаний». Издание, выпущенное в 2026 году, посвящено судьбам и воспоминаниям людей, проходивших службу на полигоне.

Автор отметил, что сохранение памяти об их мужестве и жизненном пути важно для будущих поколений.

Во время мероприятия подчеркнули вклад ветеранов Семипалатинского полигона в сохранение исторической памяти. Ряд участников был отмечен за заслуги. Патриотические произведения исполнил духовой оркестр воинской части №35748.

В завершение встречи участники подчеркнули важность увековечения памяти ветеранов, сохранения исторического наследия и воспитания у молодёжи ценности мира.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2026. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.