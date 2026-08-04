4-5 аварий в день: шымкентцы жалуются на опасный участок дороги

Жители улицы Майлы Кожа в Шымкенте жалуются на опасный участок дороги. По их словам, здесь регулярно происходят ДТП, а ночью водители проезжают улицу на высокой скорости. Люди неоднократно обращались в разные инстанции и просили установить камеры, оборудовать пешеходный переход и вернуть лежачего полицейского. Аварии продолжаются, и теперь люди опасаются за собственную жизнь.

Эта авария произошла несколько дней назад на пересечении улиц Аблязимова и Майлы Кожа. Местные жители называют этот участок одним из самых опасных в округе. По их словам, ДТП здесь происходят регулярно — иногда по несколько за день. Из-за этого даже обычная прогулка по тротуару превращается для пешеходов в риск. Особенно переживают родители: рядом находятся школа и детский сад.

«Буквально вчера было две аварии. В вечерней аварии пострадали дети. Причём страдают всегда и дети, и взрослые. Куда мы только ни обращались, ни писали — просили установить лежачего полицейского, нанести пешеходный переход. Но результата нет. Знак есть, что здесь должен быть лежачий полицейский, а самого его нет. Мы переживаем за своих детей, потому что рядом школа и детский сад. Куда уже обращаться — мы не знаем», — Ольга Дудченко, жительница Шымкента.

Жители рассказывают, что раньше водителей хотя бы частично сдерживал лежачий полицейский. Он заставлял их сбрасывать скорость, но позже конструкцию убрали. Теперь, говорят люди, остался только дорожный знак, а вот самого ограничителя нет. Камер, которые могли бы фиксировать нарушения скоростного режима, здесь также нет.

«Представьте себе, если бы пострадали ваши близкие или родные. Кто-то ведь мог оказаться на их месте. Решите эту проблему, пожалуйста, потому что мы уже не можем так жить. Каждую неделю здесь происходит такая авария. Я постоянно вожу сюда жену и вижу на дороге следы ДТП. Их здесь очень много. Пожалуйста, решите эту проблему», — Алексей Дюбанов, житель Шымкента.

Мы обратились в управление транспорта и автомобильных дорог Шымкента. Там сообщили, что изучат обращение жителей. Специалистам предстоит оценить ситуацию на этом участке и определить, какие меры безопасности здесь необходимы.