В Центре имени Орынбаева повысили контроль за лекарственным обеспечением

В Центре гипербарической оксигенации имени Орынбаева начало работу отделение госпитальной фармации. Его открытие направлено на повышение качества медицинской помощи, а также обеспечение эффективного и безопасного применения лекарственных препаратов.

Госпитальная фармация является одним из важных направлений современной системы здравоохранения. Ее основная задача — своевременно обеспечивать пациентов необходимыми лекарствами, контролировать условия их хранения и учета, а также рациональное и безопасное применение препаратов.

Открытие нового отделения позволит усовершенствовать систему лекарственного обеспечения медицинской организации, повысить безопасность применения препаратов и эффективность лечения пациентов.

Специалисты отделения будут контролировать движение лекарственных средств и соблюдение условий их хранения. Кроме того, они будут оказывать медицинским работникам информационно-методическую помощь по вопросам правильного и безопасного применения препаратов.

Открытие отделения госпитальной фармации стало еще одним важным этапом в развитии центра и повышении качества оказываемой медицинской помощи.