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На главную Анонс В Шымкенте около 800 пенсионеров ежедневно посещают Центр активного долголетия

В Шымкенте около 800 пенсионеров ежедневно посещают Центр активного долголетия

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Редактор Юлия Машковская
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Фото пресс-службы акимата города Шымкента

В Шымкенте продолжают развивать программу активного долголетия для представителей старшего поколения. В четырех отделениях Центра активного долголетия ежедневно получают различные услуги около 800 пенсионеров.

Для посетителей организованы занятия спортом, йогой, танцами, музыкой, трудотерапией и иностранными языками. Также доступны бассейн и другие оздоровительные направления. Перед занятиями пенсионеры проходят медицинский осмотр.

Специалисты отмечают положительную динамику состояния здоровья посетителей. Улучшения зафиксированы у 57,8% пенсионеров с хроническим бронхитом, у 35% — с артериальной гипертонией и у 35,7% — с артритом.

Заметные результаты отмечаются и в борьбе с избыточным весом. Доля посетителей с положительной динамикой выросла с 31% в 2025 году до 51% в 2026-м.

Центр помогает пожилым жителям Шымкента не только укреплять здоровье, но и сохранять активность, общаться и осваивать новые навыки.

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