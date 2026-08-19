В Шымкенте около 800 пенсионеров ежедневно посещают Центр активного долголетия

В Шымкенте продолжают развивать программу активного долголетия для представителей старшего поколения. В четырех отделениях Центра активного долголетия ежедневно получают различные услуги около 800 пенсионеров.

Для посетителей организованы занятия спортом, йогой, танцами, музыкой, трудотерапией и иностранными языками. Также доступны бассейн и другие оздоровительные направления. Перед занятиями пенсионеры проходят медицинский осмотр.

Специалисты отмечают положительную динамику состояния здоровья посетителей. Улучшения зафиксированы у 57,8% пенсионеров с хроническим бронхитом, у 35% — с артериальной гипертонией и у 35,7% — с артритом.

Заметные результаты отмечаются и в борьбе с избыточным весом. Доля посетителей с положительной динамикой выросла с 31% в 2025 году до 51% в 2026-м.

Центр помогает пожилым жителям Шымкента не только укреплять здоровье, но и сохранять активность, общаться и осваивать новые навыки.