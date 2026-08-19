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На главную Анонс Врачи Шымкента спасли женщину с опасным осложнением беременности

Врачи Шымкента спасли женщину с опасным осложнением беременности

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Редактор Юлия Машковская
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Фото сгенерировано искусственным интеллектом

В Шымкенте врачи спасли беременную женщину с тяжелой формой HELLP-синдрома и ее недоношенного ребенка. Пациентка 1991 года рождения поступила в больницу в тяжелом состоянии. На 36-й неделе беременности произошли преждевременные роды.

В ходе обследования у женщины диагностировали HELLP-синдром, тяжелую тромбоцитопению и анемию. Такое состояние представляет серьезную угрозу для жизни как матери, так и ребенка.

Благодаря оперативной и слаженной работе врачей пациентке своевременно оказали необходимую интенсивную терапию. В результате ее состояние удалось стабилизировать.

Недоношенному ребенку также оказали всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас малыш находится под постоянным наблюдением специалистов.

В подобных критических ситуациях решающую роль играют профессионализм медиков, оперативность принятия решений и слаженная командная работа.

HELLP-синдром — это редкое и опасное осложнение беременности, при котором происходит разрушение эритроцитов, повышается уровень печёночных ферментов и резко снижается количество тромбоцитов. Состояние может угрожать жизни матери и ребёнка и требует срочной медицинской помощи.

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