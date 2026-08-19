Электрокары или бензин: на чем предпочитают ездить казахстанцы

88% зарегистрированных в Казахстане легковых автомобилей работают на бензине. И эта доля пока не сокращается. Всего в стране насчитывается более 5 миллионов легковых машин. Электромобилей среди них становится больше, но их доля всё ещё невелика.

Почему казахстанцы не спешат пересаживаться на электротягу и что мешает электрокарам стать массовым транспортом?

Пока количество бензиновых автомобилей в Казахстане продолжает расти, увеличивается и число электрокаров. Но на фоне многомиллионного автопарка на традиционном топливе, их пока почти незаметно. Сегодня в стране зарегистрировано более 25 тысяч электромобилей, это около полупроцента от общего числа машин. Бензин пока вне конкуренции. Водители признаются: к традиционному топливу привыкли и считают его более надёжным.

Автомобиль в Казахстане в последние годы постепенно перестает быть роскошью и становится привычным средством передвижения. Водители только начали разбираться в бензиновых машинах, как на рынке появились новые варианты электрокары и гибриды. Но вместе с ними возникли и новые вопросы. Что будет с батареей через несколько лет? Заменить ее удовольствие дорогостоящее, а значит и цена ее будущей продажи в перспективе снижается. Проблема и «заправить» электричку.

«Одна из причин такого вялого распространения электромобилей, это невозможность универсальности. То есть сегодня путешествовать на электромобиле по Казахстану достаточно сложно. Допустим, есть направления, в которых уже есть электрозаправки, но есть направления, в которых их не хватает. Допустим, из Алматы в Усть-Каменогорск доехать невозможно на электромобиле, половину пути зарядки есть, а следующую половину, 500 км, зарядок нет», — Алексей Алексеев, автоэксперт.

При этом если бензиновый автомобиль можно заправить за несколько минут и снова отправиться в путь, то электромобилю для зарядки требуется больше получаса. Тем не менее тенденции меняются: бензин дорожает, и эксперты не исключают дальнейшего роста стоимости топлива. Поэтому, а также в целях снижения выбросов в атмосферу, в других странах полным ходом переходят на электротягу.

«В Китае за прошлый год 55% всех продаваемых автомобилей новых были электрические и гибридные. То есть, там учитывается так: в Норвегии, которая бьет все рекорды, представьте, из всех проданных автомобилей за прошлый год 97% были электрические и гибридные. Мы, конечно, можем, как говорил один известный человек, идти своим путем, но это будет все равно, что идти против мировых трендов. То есть, это все равно, что шагать в прошлое», — Эдуард Эдоков, председатель независимого автомобильного союза.

Для того чтобы пересадить казахстанцев на электромобили нужны доступная инфраструктура, большое количество зарядных станций, развитие энергетики и льготные программы. Пока же в их пользу играет пожалуй только различие в цене на бензин и электричество, где первое заметно уступает второму.