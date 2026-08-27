Ценные экземпляры из прошлого: что ищут любители на рынках Шымкента?

«Дорога каждая копейка», для нумизмата Бориса Дауленова это не просто фраза. Все его богатство умещается в несколько кляссеров. На сегодняшний день самая ценная коллекционная монета выпущенная ко дню первого президента Национальным банком Казахстана.

«Небесный волк» стоит одним из первых и торжественно открывает линейку серии «Культовые животные мотеты кочевников». Монеты с бриллиантовой вставкой выполнены из серебра с применением технологии золочения.

Сегодня приобрести коллекционные монеты стало проще — многие покупки проходят онлайн, рассказывает Борис Дауленов: «Раньше монеты можно было покупать непосредственно в Национальном банке, приходилось стоять в очереди. Уже около четырёх лет всё проходит через интернет-магазин Нацбанка. В назначенное время заходишь на сайт и покупаешь монеты, если успел».

Денежный коллекционер отдает предпочтения современным номиналам Казахстана и стран СНГ. Свою коллекцию собирает на протяжении семи лет. По словам Бориса в Шымкенте более ста нумизматов, которые активно отслеживают продажи коллекционных монет на специальных платформах и проводят между собой обмены. Рассказал нумизмат и про отличия коллекций.

Особый интерес у коллекционеров вызывают старинные монеты, стоимость которых уже формируется историей и редкостью экземпляра, отмечает нумизмат: «Монеты Российской империи для меня гораздо интереснее современных казахстанских. По ним уже известны тираж, история выпуска и редкость. А стоимость современных монет может сильно меняться: сегодня одна цена, а через месяц или год — уже совершенно другая».

Немало в городе тех кто собирает «монеты СССР» или «Империи». Интересные коллекционные варианты можно отыскать у продавцов на Крытом рынке. Цены на любой вкус. Есть там и совсем древние денежные знаки.

В Шымкенте интерес к коллекционированию сохраняется, особенно к старым советским и дореволюционным монетам, рассказывает продавец старины на Крытом рынке: «Коллекционеров в Казахстане достаточно много, особенно в Шымкенте, Алматы и Караганде. Чаще всего к нам приходят в выходные дни. Покупают разные монеты, но в основном интересуются старыми — советского периода и времён Российской империи, в том числе XVIII века».

Значки прошлых лет по-прежнему пользуются спросом, рассказывает Марат Оспанов. Их приобретают как коллекционеры, так и горожане, для которых такие предметы связаны с памятными событиями и достижениями прошлого. А вот филателистов в Шымкенте, по его словам, сегодня немного: «Сейчас в Шымкенте в основном интересуются монетами, медалями и значками. Почтовые марки тоже иногда приносят, но спрос на них небольшой. Поэтому сегодня наибольшей популярностью среди коллекционеров пользуются именно монеты и медали».

Самые дорогие монеты продавцы предпочитают не держать на рынке, а самые интересные экземпляры достаются им от горожан, которые не разбираются в вопросе и не понимают ценности этих старинных предметов.